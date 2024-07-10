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Повышенные пенсии в Украине — кто может получить более 13 тыс. грн

10 июля 2024 19:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Некоторые пенсионеры могут получать повышенные выплаты — кому доступны пенсии более чем в 13 тыс. грн
Пожилая женщина с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Некоторые украинцы получают повышенные пенсии. В частности, это касается пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

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Какие пенсии получают чернобыльцы

Размер выплат зависит от статуса чернобыльца, в частности от того, было лицо ликвидатором или проживало в зоне отчуждения. Также на размер пенсии влияет группа инвалидности, присужденная пострадавшему лицу, а правительство установило индивидуальные минимальные суммы для чернобыльцев.

Ликвидаторам выплачивают следующие пенсии:

  • для лиц с I группой инвалидности минимальный размер выплат составляет 13 376,21 гривны;
  • со II группой — 10 700,97 гривны;
  • с III группой — 8 025,73 гривны.

Для других чернобыльцев доступны следующие минимумы:

  • лица с I группой инвалидности должны получать не менее 8 187,48 гривны;
  • со II группой — 6 549,98 гривны;
  • с III группой и несовершеннолетние лица с инвалидностью — 5 048,95 гривны.

Важно отметить, что лицо считается человеком, причастным к событиям в Чернобыле, если это подтверждено официально компетентными органами.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине до конца 2024 года планового повышения пенсий не будет, а после весенней индексации выплаты выросли в среднем на 322 гривны, хотя максимальный показатель увеличения составил 1,5 тыс. гривен. Однако некоторые получили на 4 тыс. гривен больше 

Мы также писали, что одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, в Украине доступна ежемесячная денежная доплата. В 2024 году сумма дополнительного пособия повысилась до 944 гривен.

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