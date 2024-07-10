Некоторые пенсионеры могут получать повышенные выплаты — кому доступны пенсии более чем в 13 тыс. грн

Повышенные пенсии в Украине — кто может получить более 13 тыс. грн
Некоторые украинцы получают повышенные пенсии. В частности, это касается пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции.
Об этом идет речь на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Какие пенсии получают чернобыльцы
Размер выплат зависит от статуса чернобыльца, в частности от того, было лицо ликвидатором или проживало в зоне отчуждения. Также на размер пенсии влияет группа инвалидности, присужденная пострадавшему лицу, а правительство установило индивидуальные минимальные суммы для чернобыльцев.
Ликвидаторам выплачивают следующие пенсии:
- для лиц с I группой инвалидности минимальный размер выплат составляет 13 376,21 гривны;
- со II группой — 10 700,97 гривны;
- с III группой — 8 025,73 гривны.
Для других чернобыльцев доступны следующие минимумы:
- лица с I группой инвалидности должны получать не менее 8 187,48 гривны;
- со II группой — 6 549,98 гривны;
- с III группой и несовершеннолетние лица с инвалидностью — 5 048,95 гривны.
Важно отметить, что лицо считается человеком, причастным к событиям в Чернобыле, если это подтверждено официально компетентными органами.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине до конца 2024 года планового повышения пенсий не будет, а после весенней индексации выплаты выросли в среднем на 322 гривны, хотя максимальный показатель увеличения составил 1,5 тыс. гривен. Однако некоторые получили на 4 тыс. гривен больше
Мы также писали, что одиноким пенсионерам, нуждающимся в постороннем уходе, в Украине доступна ежемесячная денежная доплата. В 2024 году сумма дополнительного пособия повысилась до 944 гривен.
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