Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Підвищені пенсії в Україні — хто може отримати понад 13 тис. грн arrow

Підвищені пенсії в Україні — хто може отримати понад 13 тис. грн

10 липня 2024 19:17
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Деякі пенсіонери можуть отримувати підвищені виплати — кому доступні пенсії у понад 13 тис. грн
Літня жінка з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Деякі українці отримують підвищені пенсії. Зокрема, це стосується тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській  атомній електростанції. 

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Які пенсії отримують чорнобильці

Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця, зокрема від того, чи була особа ліквідатором або проживала в зоні відчуження. Також на розмір пенсії впливає група інвалідності, присуджена постраждалій особі, а уряд встановив індивідуальні мінімальні суми для чорнобильців.

Ліквідаторам виплачують такі пенсії:

  • для осіб з I групою інвалідності мінімальний розмір виплат становить 13 376,21 гривні;
  • з II групою — 10 700,97 гривні;
  • із III групою — 8 025,73 гривні.

Для інших чорнобильців доступні такі мінімуми:

  • особи з I групою інвалідності повинні отримувати не менше 8 187,48 гривні;
  • з II групою — 6 549,98 гривні;
  • із III групою та неповнолітні особи з інвалідністю — 5 048,95 гривні.

Важливо зазначити, що особа вважається людиною, причетною до подій у Чорнобилі, якщо це підтверджено офіційно компетентними органами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.

Ми також писали, що самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, в Україні доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери інвалідність Чорнобильська АЕС особа з інвалідністю

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога