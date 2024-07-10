Деякі пенсіонери можуть отримувати підвищені виплати — кому доступні пенсії у понад 13 тис. грн

Літня жінка з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Деякі українці отримують підвищені пенсії. Зокрема, це стосується тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).

Читайте також:

Які пенсії отримують чорнобильці

Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця, зокрема від того, чи була особа ліквідатором або проживала в зоні відчуження. Також на розмір пенсії впливає група інвалідності, присуджена постраждалій особі, а уряд встановив індивідуальні мінімальні суми для чорнобильців.

Ліквідаторам виплачують такі пенсії:

для осіб з I групою інвалідності мінімальний розмір виплат становить 13 376,21 гривні;

з II групою — 10 700,97 гривні;

із III групою — 8 025,73 гривні.

Для інших чорнобильців доступні такі мінімуми:

особи з I групою інвалідності повинні отримувати не менше 8 187,48 гривні;

з II групою — 6 549,98 гривні;

із III групою та неповнолітні особи з інвалідністю — 5 048,95 гривні.

Важливо зазначити, що особа вважається людиною, причетною до подій у Чорнобилі, якщо це підтверджено офіційно компетентними органами.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.

Ми також писали, що самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, в Україні доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.