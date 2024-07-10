Деякі пенсіонери можуть отримувати підвищені виплати — кому доступні пенсії у понад 13 тис. грн

Підвищені пенсії в Україні — хто може отримати понад 13 тис. грн
Деякі українці отримують підвищені пенсії. Зокрема, це стосується тих, хто постраждав внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції.
Про це йдеться на порталі Пенсійного фонду України (ПФУ).
Які пенсії отримують чорнобильці
Розмір виплат залежить від статусу чорнобильця, зокрема від того, чи була особа ліквідатором або проживала в зоні відчуження. Також на розмір пенсії впливає група інвалідності, присуджена постраждалій особі, а уряд встановив індивідуальні мінімальні суми для чорнобильців.
Ліквідаторам виплачують такі пенсії:
- для осіб з I групою інвалідності мінімальний розмір виплат становить 13 376,21 гривні;
- з II групою — 10 700,97 гривні;
- із III групою — 8 025,73 гривні.
Для інших чорнобильців доступні такі мінімуми:
- особи з I групою інвалідності повинні отримувати не менше 8 187,48 гривні;
- з II групою — 6 549,98 гривні;
- із III групою та неповнолітні особи з інвалідністю — 5 048,95 гривні.
Важливо зазначити, що особа вважається людиною, причетною до подій у Чорнобилі, якщо це підтверджено офіційно компетентними органами.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні до кінця 2024 року планового підвищення пенсій не буде, а після весняної індексації виплати зросли в середньому на 322 гривні, хоч максимальний показник збільшення становив 1,5 тис. гривень. Проте дехто отримав на 4 тис. гривень більше.
Ми також писали, що самотнім пенсіонерам, котрі потребують стороннього догляду, в Україні доступна щомісячна грошова доплата. У 2024 році сума додаткової допомоги підвищилась до 944 гривень.
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