Пенсии в 2025 году — кому из украинцев отменят доплаты в 2 тыс. гривен

Женщина преклонного возраста. Фото: УНИАН

В 2025 году правительство планирует искоренить мошенничество с получением повышенных пенсий, предусмотренных для пострадавших и ликвидаторов Чернобыльской аварии, жителей такой зоны. На таких лиц ждут тщательные проверки, после чего выплаты получат только те, кто на самом деле в них нуждается.

Об этом заявили в Министерстве социальной политики, рассказывая о планах на текущий год.

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Проблемы с выплатами для пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

Как пояснили в ведомстве, после аварии на Чернобыльской АЭС гражданам, которые проживали в зоне отчуждения и не были отселены, начали предоставлять доплаты к пенсиям. Однако впоследствии такой помощью решили воспользоваться тысячи людей, которые не имели на нее права. Среди популярных способов получить выплаты:

фиктивная регистрация в непригодных для жизни домах, чтобы иметь статус пострадавших;

получение права на выплаты через суды, а размер выплат мог достигать нескольких минимальных зарплат;

предоставление "услуг под ключ" от организаторов схем, которые обеспечивали фиктивную регистрацию и различные документы.

В Минсоцполитики уже сделали несколько важных шагов для остановки мошенничества. А именно:

со стороны правоохранителей: по поручению правительства начнутся активные расследования противоправных схем (мошенников начнут привлекать к ответственности);

со стороны судей: в случаях выявления причастности судей к принятию решений в пользу мошенников, они тоже пойдут под суд.

Что планируют изменить в выплатах чернобыльцам

В ведомстве отметили, что в этом году начнутся расследования схем с фиктивными доплатами, ожидается привлечение виновных к ответственности, пересмотрят саму систему доплат для "чернобыльцев".

Как объясняют в Минсоцполитики, целью соответствующих изменений является стремление правительства:

прекратить махинации с выплатами для пострадавших от последствий катастрофы;

обеспечить справедливость для чернобыльцев;

улучшить социальную поддержку для людей, которые действительно в этом нуждаются.

Так, правительство разработало несколько инициатив для улучшения поддержки реальных пострадавших от аварии на ЧАЭС:

повысят гарантии для ликвидаторов, в частности, тем, кто не имеет инвалидности;

сохранят доплаты для жителей чернобыльской зоны. А именно тем, кто проживал в зоне с 1986 по 1993 год и не был отселен, доплаты будут предоставлять в зависимости от прожиточного минимума;

в 2025 году примут изменения в закон о соцгарантиях для пострадавших от катастрофы на ЧАЭС, чтобы предотвратить мошенничество и сделать помощь более адресной.

Ранее мы сообщали, как изменится механизм выплаты пенсий. Согласно ожиданиям правительства, Пенсионный фонд автоматически будет получать данные из Реестра ветеранов войны и в течение двух недель будет начислять пенсии таким категориям лиц.

Также рассказывали, что военные могут получить пенсию за выслугу более 20 лет в 50%. В то же время, уволенным в отставку по возрасту или по состоянию здоровья назначают 55% соответствующего размера зарплаты.