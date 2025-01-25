Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсії бійців ЗСУ — хто отримає виплату до 100% зарплати arrow

Пенсії бійців ЗСУ — хто отримає виплату до 100% зарплати

25 січня 2025 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії військовослужбовців — які суми та терміни призначення
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українське пенсійне законодавство передбачає певні особливості у призначенні пенсій військовослужбовцям. Це стосується як обчислення, так і термінів призначення виплат.

Це прописано у законі №2262-XII (від 9 квітня 1992 року).

Читайте також:

Обчислення пенсій військових

За нормами закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсії обчислюють у відсотках від суми грошового забезпечення, враховуючи:

  • відповідні оклади за посадою;
  • оклади за військовим (спеціальним) званням;
  • відсоткову надбавку за вислугу років;
  • щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Зокрема, за вислугу років:

  • за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я — 55% відповідного розміру грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення;
  • особам, які звільняються через реформування ЗСУ за вислугу 20 років — 50% відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65%.

З інвалідності:

  • для осіб з інвалідністю через війну I групи — 100%, II групи —  80%, III групи – 60% розміру заробітку;
  • для осіб з інвалідністю I групи — 70%, II групи — 60%, III групи — 40% сум грошового забезпечення.

Терміни призначення пенсій військовим

Так, згідно ст. 50 закону, пенсії військовослужбовцям та членам їх сімей призначаються по-різному. Зокрема, йдеться про такі терміни:

  • для бійців строкової військової служби — з наступного дня після виписки зі шпиталю, проте не раніше наступного дня після звільнення зі служби, якщо інвалідність була встановлена комісією і саме звернення за призначенням пенсії сталося не пізніше трьох місяців з наступного дня після виписки або  звільнення зі служби, а для родини військових строкової служби та пенсіонерів із числа цих бійців — з дати смерті годувальника/виникнення права на пенсію, проте не більш як за 12 місяців перед зверненням за виплатою. Для батьків або дружини (чоловіка) таких військових і пенсіонерів, які набули право на пенсію та у випадку втрати годувальника, пенсію призначають з дати звернення за пенсією;
  • для осіб з числа військових (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, яким передбачається пенсія за законом на основі пунктів "а", "в" ст. 12 відповідного закону, — з наступного дня після звільнення, проте не раніше дати, до якої сплачена заробітна плата, а членам родин таких громадян, а також пенсіонерів — з дати смерті годувальника, проте не раніше дня, до якого було сплачено зарплату або пенсію, окрім ситуацій щодо призначення пенсій з більш пізніх термінів. Громадянам, яких визнали особами з інвалідністю до завершення трьох місяців з дати звільнення їх з військової служби через хворобу (травма, поранення, контузія, каліцтво), отриману під час служби (або в полоні, заручником) пенсію призначають з наступного дня після звільнення з військової служби, проте не раніше дати, по яку передбачена сплата грошового забезпечення;
  • для громадян, у яких є право на пенсію за законом відповідно до пункту "б" ст. 12, — з наступного дня після звільнення зі військової служби;
  • для осіб з числа військових (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, поновлених у військовому (спеціальному) званні, — з дати відповідного поновлення;
  • для осіб з числа бійців (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, звільнених зі служби через засудження за умисне кримінальне правопорушення без позбавлення військового/спецзвання з правом на пенсію за вислугу років, — з дати звернення за призначенням пенсії;
  • для осіб з числа військових (окрім строковиків) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, визнаних особами з інвалідністю після завершення трьох місяців з дати звільнення зі служби чи через нещасний випадок чи хворобу, що мали місце після звільнення їх з військової служби, — з дня встановлення такого статусу.

Раніше ми розповіли про особливості бальної системи виплат пенсій. Відомо, яким чином працюватиме та як зміняться виплати пенсіонерам в рамках масштабної реформи в Україні.

Також писали, що в разі виходу на заслужений відпочинок на п'ять років пізніше, можна отримати чималу надбавку до пенсії. Підвищення становитиме 50% і якщо громадянин отримував 5 тис. грн пенсії, то вона зросте на 2,5 тис. гривень.

виплати ЗСУ пенсії пенсіонери інвалідність соцвиплати

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

07:30 Стало відомо, які професії підлягають бронюванню у 2025 році

07:25 Зарплати у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську — де більше

07:22 Українцям стане дорожче їздити до ЄС у 2025 році — що зміниться

07:19 На Київщині дрон влучив у будинок, є руйнування — відео

07:01 Максимальний ризик — кому ПриватБанк відмовляє в кредиті

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:56 Нічна атака РФ на Черкащину — люди залишилися без світла

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:45 Футболіст Полісся та збірної України став гравцем клубу з США

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

06:30 Ціни на соняшник здивують — скільки коштують зернові у січні

07:30 Стало відомо, які професії підлягають бронюванню у 2025 році

07:25 Зарплати у Львові, Ужгороді та Івано-Франківську — де більше

07:22 Українцям стане дорожче їздити до ЄС у 2025 році — що зміниться

07:19 На Київщині дрон влучив у будинок, є руйнування — відео

07:01 Максимальний ризик — кому ПриватБанк відмовляє в кредиті

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

06:56 Нічна атака РФ на Черкащину — люди залишилися без світла

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:45 Футболіст Полісся та збірної України став гравцем клубу з США

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

06:30 Ціни на соняшник здивують — скільки коштують зернові у січні

06:49 Чи закінчить Трамп війну: чого хочуть США та на що згодна Україна

06:40 В Україні оновились ціни на латунь — скільки платять за брухт

24 січня 2025

06:40 Ціни на алюміній в Україні — як оновилась вартість брухту у січні

06:20 Пенсії за балами — все про нову систему та що буде з виплатами

23 січня 2025

06:40 Ціни на мідь в Україні — скільки дають за кольорові метали

06:20 Ціни на нерухомість в Україні — як зросла вартість оренди у 2025

22 січня 2025

06:40 Нові ціни на брухт у січні — скільки дають за чормет в Україні

21 січня 2025

07:40 Що зміниться в Україні за Трампа — зупинка війни та допомоги

06:40 В Україні щодня дорожчає золото — нові ціни у ломбардах

06:30 Кукурудза стрімко дорожчає — в Україні оновились ціни на зернові

Text

00:00 Вироків для представників ТЦК майже немає, — Кравець

24 січня 2025
Text

19:17 Зеленському 47 — про що одесити хочуть поговорити з президентом

Text

17:50 Кабмін змінив відстрочки для студентів — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Демченко розкритикував можливе зниження призовного віку

Text

13:00 Демченко висловився щодо суду над командиром 155-ї бригади

Text

13:00 Трамп може зустрітися з Путіним і готує угоду — ефір День.LIVE

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

11:02 Братчук повідомив, яка ситуація у Великій Новосілці на Донеччині

Text

09:45 У ДСНС Київщини повідомили про збільшення жертв нічної атаки

Text

08:00 Трамп анонсував зустріч з Путіним — ефір Ранок.LIVE

23 січня 2025
Text

22:03 Нардеп заявив про факти торгівлі між бригадою Галушкіна й РФ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:46 Які пільги можуть оформити жінки 60+ у 2025 році — список

16 січня 2025

14:27 Салат із буряка за рецептом із ресторану — дуже смачно та корисно

19 січня 2025

06:22 Що робити, якщо силоміць утримують в ТЦК — юристи дали поради

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

18 січня 2025

15:12 Тарифи для пенсіонерів — від якого оператора обрати у 2025 році

19 січня 2025

15:15 Вимоги до українців у Німеччині — чому можуть депортувати у 2025

15 січня 2025

20:00 Чотири черги мобілізації — хто піде служити першим

16 січня 2025

17:12 Ціни на яйця вже не ті, але є бюджетний варіант — де шукати

20 січня 2025

12:10 Яйця та ще 3 інгредієнти — салат за 2 хв, неможливо відірватися

23:23 Як у "Резерв+" дізнатися, чи перебуваєш ти в розшуку