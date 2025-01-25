Пенсії військовослужбовців — які суми та терміни призначення

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське пенсійне законодавство передбачає певні особливості у призначенні пенсій військовослужбовцям. Це стосується як обчислення, так і термінів призначення виплат.

Це прописано у законі №2262-XII (від 9 квітня 1992 року).

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Обчислення пенсій військових

За нормами закону "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", пенсії обчислюють у відсотках від суми грошового забезпечення, враховуючи:

відповідні оклади за посадою;

оклади за військовим (спеціальним) званням;

відсоткову надбавку за вислугу років;

щомісячні додаткові види грошового забезпечення (надбавки, доплати, підвищення) та премії.

Зокрема, за вислугу років:

за вислугу 20 років — 50%, а звільненим у відставку за віком або за станом здоров’я — 55% відповідного розміру грошового забезпечення. За кожний рік вислуги понад 20 років — 3% відповідних сум грошового забезпечення;

особам, які звільняються через реформування ЗСУ за вислугу 20 років — 50% відповідних сум грошового забезпечення із збільшенням цього розміру на 3% за кожний повний рік вислуги понад 20 років, але не більше ніж 65%.

З інвалідності:

для осіб з інвалідністю через війну I групи — 100%, II групи — 80%, III групи – 60% розміру заробітку;

для осіб з інвалідністю I групи — 70%, II групи — 60%, III групи — 40% сум грошового забезпечення.

Терміни призначення пенсій військовим

Так, згідно ст. 50 закону, пенсії військовослужбовцям та членам їх сімей призначаються по-різному. Зокрема, йдеться про такі терміни:

для бійців строкової військової служби — з наступного дня після виписки зі шпиталю, проте не раніше наступного дня після звільнення зі служби, якщо інвалідність була встановлена комісією і саме звернення за призначенням пенсії сталося не пізніше трьох місяців з наступного дня після виписки або звільнення зі служби, а для родини військових строкової служби та пенсіонерів із числа цих бійців — з дати смерті годувальника/виникнення права на пенсію, проте не більш як за 12 місяців перед зверненням за виплатою. Для батьків або дружини (чоловіка) таких військових і пенсіонерів, які набули право на пенсію та у випадку втрати годувальника, пенсію призначають з дати звернення за пенсією;

для осіб з числа військових (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяким іншим особам, яким передбачається пенсія за законом на основі пунктів "а", "в" ст. 12 відповідного закону, — з наступного дня після звільнення, проте не раніше дати, до якої сплачена заробітна плата, а членам родин таких громадян, а також пенсіонерів — з дати смерті годувальника, проте не раніше дня, до якого було сплачено зарплату або пенсію, окрім ситуацій щодо призначення пенсій з більш пізніх термінів. Громадянам, яких визнали особами з інвалідністю до завершення трьох місяців з дати звільнення їх з військової служби через хворобу (травма, поранення, контузія, каліцтво), отриману під час служби (або в полоні, заручником) пенсію призначають з наступного дня після звільнення з військової служби, проте не раніше дати, по яку передбачена сплата грошового забезпечення;

для громадян, у яких є право на пенсію за законом відповідно до пункту "б" ст. 12, — з наступного дня після звільнення зі військової служби;

для осіб з числа військових (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу та деяких інших осіб, поновлених у військовому (спеціальному) званні, — з дати відповідного поновлення;

для осіб з числа бійців (окрім строкової служби) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, звільнених зі служби через засудження за умисне кримінальне правопорушення без позбавлення військового/спецзвання з правом на пенсію за вислугу років, — з дати звернення за призначенням пенсії;

для осіб з числа військових (окрім строковиків) рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, визнаних особами з інвалідністю після завершення трьох місяців з дати звільнення зі служби чи через нещасний випадок чи хворобу, що мали місце після звільнення їх з військової служби, — з дня встановлення такого статусу.

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