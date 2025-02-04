Кабмін змінив порядок виплат пенсій з 2025 року — кому платитимуть по-новому

Тренування українського військовослужбовця. Фото: УНІАН

Щоби зробити пенсійну систему більш справедливою, на початку січня 2025 року Міністерство соціальної політики запровадило обмежувальні коефіцієнти до пенсій, що перевищують середній рівень, зокрема для "спеціальних" пенсіонерів. Тим часом Кабмін України уточнив порядок виплат ветеранам війни та сім’ям загиблих Захисників, пенсії яких не зменшаться через запровадження змін.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко.

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За його словами, уряд передбачив, що:

Пенсійний фонд України автоматично отримуватиме дані з Реєстру ветеранів війни через Мінветеранів;

впродовж 14 робочих днів держструктура повинна нарахувати пенсії відповідним категоріям осіб;

якщо після перевірки розмір пенсії збільшиться, доплату буде нараховано з 1 січня 2025 року.

Де в Україні платять найбільші та найменші пенсії

Як свідчать дані Пенсійного фонду Україну, найвищі пенсії у Києві — 8 017,65 грн, що на третину більше середнього рівня по країні. Натомість найменші виплати зафіксовані в Тернопільській області — 4 484,69 грн, що на 23% нижче за середнє значення по Україні. У двох регіонах взагалі фіксувалося суттєве зниження виплат:

у Житомирській області — на 10%;

у Рівненській середня пенсія впала на 24% (до 5 159,85 грн).

Раніше ми розповідали, якою буде пенсія українців у лютому. В уряді пояснили, що буде з виплатами у зв'язку з обмеженими фінансовими можливостями.

Також нагадаємо, що в Україні у 2025 році не переглядатимуть мінімальні та максимальні пенсії. Змін не передбачається до 2028 року.