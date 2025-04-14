Пенсии в Украине — кто имеет право на повышение в 590 грн

Повышенные пенсии — кому доплатят 590 грн в 2025 году
В Украине некоторые граждане имеют право обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой установить повышение к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Речь идет о родных погибших ветеранов войны.
Это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Подробнее о праве на повышение к пенсиям
Согласно закону, доплаты за статус участника боевых действий или члена семьи погибшего устанавливаются к любому виду пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.
Для этого необходимо иметь одно из удостоверений:
- "Удостоверение члена семьи погибшего".
- "Удостоверение инвалида войны";
- "Удостоверение участника боевых действий";
- "Удостоверение участника войны";
- "Удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства".
Его можно получить в органах социальной защиты населения по месту регистрации гражданина.
Для назначения повышения к пенсии гражданин должен обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства. Процедура предусматривает:
- подачу соответствующего заявления на назначение пенсии родным погибших ветеранов;
- предоставление удостоверения члена семьи погибшего военного, его копию.
В 2025 году показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 грн, то есть доплата будет равна 590 грн (25% от прожиточного минимума).
Другие льготы для родных погибшего военного
Кроме большего размера пенсии, гражданам, которые являются членами семьи погибшего (умершего) ветерана войны, предусмотрен ряд льгот, в частности:
- пользование в случае выхода на пенсию (независимо от даты выхода) или изменения места работы медучреждениями, к которым были прикреплены ветераны;
- право на бесплатные лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
- предоставление 50% скидки платы за пользование жильем (квартирная плата);
- право на 50% скидки платы за пользование коммунуслугами (газом, электроэнергией) и сжиженным баллонным газом;
- внеочередное обеспечение жилой площадью тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий;
- предоставление преимущественного права на оставление на работе в случае сокращения численности или штата работников;
- бесплатное первоочередное зубопротезирование, бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением.
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