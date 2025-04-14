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Повышенные пенсии — кому доплатят 590 грн в 2025 году

14 апреля 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто имеет право на повышение в 590 грн
Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине некоторые граждане имеют право обратиться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой установить повышение к пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. Речь идет о родных погибших ветеранов войны.

Это предусмотрено законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Согласно закону, доплаты за статус участника боевых действий или члена семьи погибшего устанавливаются к любому виду пенсии в размере 25% от прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Для этого необходимо иметь одно из удостоверений:

  • "Удостоверение члена семьи погибшего".
  • "Удостоверение инвалида войны";
  • "Удостоверение участника боевых действий";
  • "Удостоверение участника войны";
  • "Удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства".

Его можно получить в органах социальной защиты населения по месту регистрации гражданина.

Для назначения повышения к пенсии гражданин должен обратиться в Управление Пенсионного фонда по месту жительства. Процедура предусматривает:

  • подачу соответствующего заявления на назначение пенсии родным погибших ветеранов;
  • предоставление удостоверения члена семьи погибшего военного, его копию.

В 2025 году показатель прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, составляет 2 361 грн, то есть доплата будет равна 590 грн (25% от прожиточного минимума).

Другие льготы для родных погибшего военного

Кроме большего размера пенсии, гражданам, которые являются членами семьи погибшего (умершего) ветерана войны, предусмотрен ряд льгот, в частности:

  • пользование в случае выхода на пенсию (независимо от даты выхода) или изменения места работы медучреждениями, к которым были прикреплены ветераны;
  • право на бесплатные лекарства, лекарственные средства, иммунобиологические препараты и изделия медицинского назначения по рецептам врачей;
  • предоставление 50% скидки платы за пользование жильем (квартирная плата);
  • право на 50% скидки платы за пользование коммунуслугами (газом, электроэнергией) и сжиженным баллонным газом;
  • внеочередное обеспечение жилой площадью тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий;
  • предоставление преимущественного права на оставление на работе в случае сокращения численности или штата работников;
  • бесплатное первоочередное зубопротезирование, бесплатное обеспечение санаторно-курортным лечением.

Ранее мы писали о том, зачем требуют справку о доходах от работающих и неработающих пенсионеров. В частности, украинцы могут заказать соответствующую электронную справку дистанционно.

Также мы рассказывали, кто из украинцев может получить право выйти на пенсию по возрасту раньше других. Речь идет о назначении льготной пенсии, которая предусмотрена для определенных профессий.

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