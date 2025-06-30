Выплаты по инвалидности — кому из украинцев назначают пожизненно

Гривневые купюры на столе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским гражданам, которые потеряли здоровье из-за болезни, травмы или имеют врожденные нарушения, предоставляется право оформления группы инвалидности. В ряде случаев предусмотрены пожизненные выплаты.

Об этом говорится в разъяснении Министерства социальной политики.

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Правила предоставления групп инвалидности в Украине

По информации ведомства, назначение групп инвалидности принимается на основе заключения врачей, которые определяют степень ограничения жизнедеятельности человека, а также предоставляют оценку возможности для реабилитации.

Граждане с инвалидностью в стране обязаны один раз за несколько лет проходить медобследование для подтверждения предварительной оценки состояния здоровья.

Законодательством предусмотрены три группы инвалидности:

Третья группа:

По заключению врачей, третья группа инвалидности устанавливается в случае наличия умеренных функциональных нарушений в организме. Таким лицам, как правило, состояние здоровья позволяет работать при определенных условиях или в течение ограниченного времени.

Вторая группа:

Вторую группу дают лицам со стойкими и выраженными функциональными нарушениями организма, однако они способны о себе заботиться самостоятельно без посторонней помощи.

Первая группа:

Соответствующую группу назначают лицам, которые имеют тяжелое состояние здоровья и не способны самостоятельно себя обслуживать. В таких случаях они требуют регулярного ухода и помощи.

Таким лицам предусмотрены льготы и социальные выплаты. В частности, пенсию по инвалидности назначают в процентах к пенсии по возрасту:

первая группа — 100% от пенсии;

вторая группа — 90% от пенсии;

третья группа — 50% от пенсии.

После повторных медосмотров комиссия может изменить статус инвалидности или отменить совсем в случае улучшения состояния здоровья.

Кто имеет право на пожизненную инвалидность

По данным Министерства социальной политики, пожизненную инвалидность предоставляют лицам, которые имеют стойкие нарушения функций организма и нуждаются в постоянной помощи.

Вопрос установления инвалидности регламентирует постановление правительства №10. В нем содержится исчерпывающий перечень состояний, при которых группа инвалидности устанавливается пожизненно.

В частности, инвалидность на пожизненный срок устанавливают при следующих состояниях:

врожденные тяжелые пороки;

необратимые нарушения нервной системы;

ампутации конечностей;

тяжелые состояния после онкологических болезней;

тяжелые последствия травм или инсультов;

прогрессирующие хронические болезни (например, боковой амиотрофический склероз или рассеянный склероз).

Пожизненная инвалидность предоставляется на основе прохождения медэкспертизы, где будет оценена степень ограничения жизнедеятельности. Соответствующее право освобождает таких граждан от необходимости повторного прохождения медицинского осмотра. Также, по законодательству, им предоставляют выплаты пожизненно.

Напомним, украинцы, которые имеют группу инвалидности из-за российской агрессии, могут получить единовременную выплату от 200 до 800 тыс. грн. На оформление такой помощи отводится три года.

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