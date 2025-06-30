Виплати з інвалідності — кому з українців призначають довічно

Гривневі купюри на столі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українським громадянам, які втратили здоров’я через хворобу, травму чи мають вроджені порушення, надається право оформлення групи інвалідності. У низці випадків передбачені довічні виплати.

Про це йдеться у роз'ясненні Міністерства соціальної політики.

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Правила надання груп інвалідності в Україні

За інформацією відомства, призначення груп інвалідності ухвалюється на основі висновку лікарів, які визначають ступінь обмеження життєдіяльності людини, а також надають оцінку можливості для реабілітації.

Громадяни з інвалідністю в країні зобов’язані один раз за кілька років проходити медобстеження для підтвердження попередньої оцінки стану здоров’я.

Законодавством передбачні три групи інвалідності:

Третя група:

За висновком лікарів, третя група інвалідності встановлюється у разі наявності помірних функціональних порушень в організмі. Таким особам, як правило, стан здоров'я дозволяє працювати за певних умов чи упродовж обмеженого часу.

Друга група:

Другу групу дають особам зі стійкими та вираженими функціональними порушеннями організму, проте вони здатні про себе піклуватися самостійно без сторонньої допомоги.

Перша група:

Відповідну групу призначають особам, які мають важкий стан здоров’я й не здатні самостійно себе обслуговувати. У таких випадках вони вимагають регулярного догляду та допомоги.

Таким особам передбачені пільги та соціальні виплати. Зокрема, пенсію з інвалідності призначають у відсотках до пенсії за віком:

перша група — 100% від пенсії;

друга група — 90% від пенсії;

третя група — 50% від пенсії.

Після повторних медоглядів комісія може змінити статус інвалідності чи скасувати зовсім у разі покращення стану здоров’я.

Хто має право на довічну інвалідність

За даними Міністерства соціальної політики, довічну інвалідність надають особам, які мають стійкі порушення функцій організму та потребують постійної допомоги.

Питання встановлення інвалідності регламентує постанова уряду №10. У ній міститься вичерпний перелік станів, за яких група інвалідності встановлюється довічно.

Зокрема, інвалідність на довічний термін встановлюють при наступних станах:

вроджені важкі вади;

незворотні порушення нервової системи;

ампутації кінцівок;

важкі стани після онкологічних хвороб;

тяжкі наслідки травм чи інсультів;

прогресуючі хронічні хвороби (наприклад, боковий аміотрофічний склероз чи розсіяний склероз).

Довічна інвалідність надається на основі проходження медекспертизи, де буде оцінено ступінь обмеження життєдіяльності. Відповідне право звільняє таких громадян від необхідності повторного проходження медичного огляду. Також, за законодавством, їм надають виплати довічно.

Нагадаємо, українці, які мають групу інвалідності через російську агресію, можуть отримати одноразову виплату від 200 до 800 тис. грн. На оформлення такої допомоги відводиться три роки.

Також ми писали, в яких ситуаціях суму допомоги з інвалідності можуть змінити чи скасувати у 2025 році. В уряді уточнили, які обмеження передбачені для виплати такої соціальної допомоги.