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Подработка для подростков в Польше — какие зарплаты у украинцев

20 ноября 2024 11:22
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты в магазине Жабка — сколько могут заработать подростки из Украины
Магазин в Польше. Фото: Reuters
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Польше для украинцев от 16 лет открываются новые возможности для подработки в сети магазинов "Жабка". Работа не сложна, а зарплата — на уровне достойных стандартов. Это отличный повод для подростков, которые хотят заработать в стабильной и комфортной атмосфере.

Новини.LIVE узнали, на какую работу берут украинских подростков в Польше и сколько за нее платят.

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Работа для подростков в Żabka

Украинские подростки, которые ищут возможность подзаработать в Варшаве, могут найти работу в популярной сети магазинов "Жабка". Это отличный вариант для тех, кто хочет совместить обучение и работу, ведь график можно настроить индивидуально.

Что нужно делать:

  • Раскладывать товары на полки.
  • Убирать магазин в конце смены.
  • Возможна работа на кассе, однако подросткам запрещено продавать алкоголь и табак.

Работники сами выбирают, сколько часов в день работать, и могут выходить на смену только в те дни, когда есть возможность.

Сколько платят подросткам в Жабке

Сеть магазинов Żabka предлагает подросткам не только удобный график, но и конкурентную оплату труда:

  • Обучающиеся подростки получают 16-18 злотых в час (примерно 162-182 гривны).
  • Те, кто работает на аналогичной должности, но не студент, зарабатывают 12 злотых в час (около 121,5 гривны).

Что еще стоит знать

Напомним, что в Польше действует программа поддержки беженцев из Украины, помогающая с арендой жилья. Она предусматривает помощь в поиске жилья, частичное покрытие расходов на услуги агентства, страхование и юридическое сопровождение при заключении договора аренды.

Мы также писали, что пострадавшие от российской агрессии украинские беженцы в Польше могут рассчитывать на денежную помощь в ноябре. Деньги, в частности, оказывают на помощь семьям с детьми.

Польша зарплаты работа подростки деньги украинцы в Польше

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