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Грошова допомога українцям в Польщі — які виплати в листопаді

2 листопада 2024 13:17
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Виплати в Польщі — яку допомогу можуть отримати українці в листопаді
Українські біженці на кордоні з Польщею. Фото: УНІАН
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Українські біженці в Польщі, які постраждали від російської агресії, можуть розраховувати на грошову допомогу у листопаді. Гроші, зокрема, надають на допомогу сім'ям з дітьми. 

Новини.LIVE розповідає, яку грошову допомогу можуть отримати українці в Польщі з 1 листопада.

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Сімейна допомога

Zasiłek rodzinny (сімейна допомога) надається на певний період, що починається 1 листопада і триває до 31 жовтня наступного року. Заявки можна подавати з 1 липня в електронному форматі через портал Empatia за посиланням та з 1 серпня у паперовій формі, причому їх необхідно подавати за місцем проживання. Важливим критерієм є дохід, який складає 674 злотих (доход на одну особу в сім'ї) або 764 злотих, якщо в родині є дитина з інвалідністю. Для виплат на період 2024-2025 враховуються доходи, отримані в 2023 році.

Наразі розмір сімейної допомоги становить: 95 злотих на дитину віком до 5 років, 124 злотих на дитину віком від 5 до 18 років і 135 злотих на дитину віком від 18 до 24 років.

Час виплати допомоги залежить від дати подання заявки. Щоб батьки могли зберегти безперервність виплат, вони повинні були подати заявку до кінця серпня 2024 року.

Добрий старт

З 1 липня 2024 року в Польщі батьки можуть подавати заявки на отримання двох видів підтримки. Однією з них є допомога Добрий старт (Dobry Start) — одноразова виплата у розмірі 300 злотих на купівлю шкільного приладдя. Заявку можна подати з 1 липня до Управління соціального страхування (ZUS) через застосунок mZUS, платформу електронних послуг (PUE) ZUS, портал Empatia та електронний банкінг за посиланням. Важливо зазначити, що допомога Добрий старт не надається на дитину, яка розпочинає дошкільну підготовку, і батьки студентів також не мають на неї права.

Також варто зауважити, що виплати 300+ та інші соціальні допомоги в Польщі українці можуть оформити безпосередньо на українську банківську картку.

Заявку на отримання допомоги можна подати до 30 листопада, проте рекомендується зробити це раніше. Якщо заявка буде подана після 30 вересня, Управління соціального страхування Польщі (ZUS) виплатить допомогу протягом двох місяців з моменту подання заявки.

Допомога з фонду аліментів

На допомогу з фонду аліментів можуть розраховувати особи, які не отримують аліменти через безрезультатність їх стягнення. Право на цю допомогу встановлюється на певний період, який починається з 1 жовтня і триває до 30 вересня наступного календарного року.

Заявки можна подавати в електронному вигляді через портал Empatia за посиланням з 1 липня, а паперові заявки — до місцевих органів з 1 серпня 2024 року. До кожної заявки необхідно додати довідку органу, що проводить виконавче провадження, або заяву про безрезультатність стягнення аліментів.

Наразі допомога з фонду аліментів надається в розмірі встановлених аліментів, але не перевищує 500 злотих на місяць. Виплата цієї допомоги триває до досягнення дитиною 18 років або до 25 років, якщо вона навчається в середній школі чи університеті.

Безстрокова допомога з фонду аліментів може надаватися за наявності посвідчення про значний ступінь інвалідності.

Критерій доходу для отримання виплат із фонду аліментів з 1 жовтня 2023 року становить 1209 злотих на одну особу.

300 злотих

Кожен українець, який в’їхав до Польщі після 24 лютого 2022 року, має право на отримання одноразової грошової допомоги в розмірі 300 злотих на особу. Ці кошти можуть бути використані для оплати житла, а також на придбання одягу, взуття, продуктів харчування та засобів гігієни.

Заявку на отримання цієї допомоги можуть подавати українці, які легально проживають у Польщі та внесені до реєстру PESEL. Батьки, опікуни або інші законні представники можуть подавати заяву на отримання допомоги для дітей.

Заяву на отримання допомоги в розмірі 300 злотих необхідно подавати до центру соціальних послуг за місцем проживання.

Після розгляду заявки кошти будуть перераховані на ваш банківський рахунок.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Польщі запровадили нові правила перетину кордону для українських дітей з тимчасовим прихистком. Тому важливо слідкувати за статусом PESEL UKR, щоб уникнути проблем з перетином кордону.

Ми також писали, що середня заробітна плата в Польщі нерівномірно відрізняється у різних регіонах. Доходи в деяких містах можуть бути суттєво вищі, ніж в самій столиці.

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