Бизнес в Украине — какая сфера побила рекорд по прибыли в 2023 году

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинским предприятиям за 2023 год удалось заработать около 864 миллиардов гривен. Показатель рекордный за последние 10 лет.

Об этом рассказал глава Финансового комитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Ситуация с деятельностью предприятий

По словам Гетманцева, общий финансовый результат предприятий стал рекордным благодаря нескольким сферам. Ситуация в целом следующая:

прибыльные субъекты хозяйствования — 71%, совокупно заработавшие 1,34 трлн грн;

убыточные субъекты хозяйствования — 29%, имеющие отрицательный результат в 476,2 млрд грн.

В целом положительный финансовый результат фиксируется в 14 из 15 сфер экономики. Убыточной оказалась только сфера образования (-123,4 млн грн).



"Вместо этого это достижение не нужно переоценивать и считать, что наши предприятия работают в хороших условиях и с их финансами — все хорошо", — пояснил он.

Высокий уровень убыточности во многих областях:

сфера культуры, спорта и развлечений — 41,4%;

операции с недвижимостью — 39,6%;

сфера образования — 36,8%;

гостинично-ресторанное хозяйство — 36,2%;

профессиональная и научно-техническая деятельность — 32,5%;

I Т — 31,3%;

строительство — 31%.

Сферы с рекордной прибылью

В то же время, около 40% рекордного достижения обеспечили финансовая и страховая деятельность. В основном банковская сфера — 346,5 млрд грн.

"То есть десятилетний рекорд "вытащили" преимущественно финучреждения, которые "конвертировали в результат" те не совсем привычные условия деятельности, в которых работали", — подчеркнул Гетманцев.

Что еще стоит знать

Напомним, ПриватБанк в 2023 году получил рекордную прибыль до налогообложения в размере 72,8 млрд грн и выплатил государству 57 млрд грн налогов и дивидендов. С 2018 по 2023 год банк вернул государству около 180 млрд грн в виде налогов и дивидендов.

Ранее мы писали, что у Украины осталось полтора месяца, чтобы договориться о реструктуризации государственного долга и избежать дефолта. Наше государство продолжит переговоры с держателями облигаций.