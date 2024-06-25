Бізнес в Україні — яка сфера побила рекорд з прибутку у 2023 році

Підприємства України побили рекорд з прибутку — яка сфера лідирує
Українським підприємствам за 2023 рік вдалося заробити близько 864 мільярдів гривень. Показник є рекордним за останні 10 років.
Про це розповів голова Фінансового комітету ВРУ Данило Гетманцев.
Ситуація з діяльністю підприємств
За словами Гетманцева, загальний фінансовий результат підприємств став рекордним завдяки кільком сферам. Ситуація загалом така:
- прибуткові суб’єкти господарювання — 71%, які сукупно заробили 1,34 трлн грн;
- збиткові суб’єкти господарювання — 29%, що мають від’ємний результат у 476,2 млрд грн.
Загалом позитивний фінансовий результат фіксують у 14 з 15 сфер економіки. Збитковим виявилась тільки сфера освіти (-123,4 млн грн).
"Натомість це досягнення не треба переоцінювати і вважати, що наші підприємства працюють у гарних умовах та з їх фінансами — усе гаразд", — пояснив він.
Високий рівень збитковості у багатьох сферах:
- сфера культури, спорту та розваг — 41,4%;
- операції з нерухомістю — 39,6%;
- сфера освіта — 36,8%;
- готельно-ресторанне господарство — 36,2%;
- професійна та науково-технічна діяльність — 32,5%;
- ІТ — 31,3%;
- будівництво — 31%.
Сфери з рекордним прибутком
Водночас близько 40% рекордного здобутку забезпечили фінансова і страхова діяльність. Здебільшого банківська сфера — 346,5 млрд грн.
"Тобто десятирічний рекорд "витягнули" переважно фінустанови, які "конвертували у результат" ті не зовсім звичні умови діяльності, у яких працювали", — наголосив Гетманцев.
Що ще варто знати
Нагадаємо, ПриватБанк у 2023 році отримав рекордний прибуток до оподаткування в розмірі 72,8 млрд грн і виплатив державі 57 млрд грн податків та дивідендів. З 2018 по 2023 рік банк повернув державі майже 180 млрд грн у вигляді податків і дивідендів.
Раніше ми писали, що в України залишилося півтора місяця, щоб домовитися про реструктуризацію державного боргу й уникнути дефолту. Наша держава продовжить переговори з власниками облігацій.
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