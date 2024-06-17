Скільки часу має Україна на реструктуризацію державного боргу

Американська валюта. Фото: Bloomberg

В України залишилося півтора місяці, щоб домовитися про реструктуризацію державного боргу й уникнути дефолту. Наша держава продовжить переговори з власниками облігацій.

Про це пише Reuters у понеділок, 17 червня.

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Реструктуризація державного боргу

Від початку повномасштабної війни Україна та власники міжнародних облігацій уклали угоду про відтермінування виплат до 1 серпня 2024 року.

Київ запропонував знизити виплати на 60%, проте деяких інвесторів, які володіють облігаціями на 20 млрд доларів, не влаштувала ця пропозиція. Вони готові на знижку лише у 20%.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що країна продовжить переговори з власниками облігацій. Проте якщо спільного рішення не досягнуть до 1 серпня, на Україну очікує дефолт.

Нагадаємо, що Гетманцев розповів, скільки грошей в Україні перебуває в тіні. За його словами, вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік.

Також Гетманцев розповів, яким буде життя України у 2025 році.