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Стало відомо, скільки часу має Україна на реструктуризацію державного боргу

17 червня 2024 14:38
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Скільки часу має Україна на реструктуризацію державного боргу
Американська валюта. Фото: Bloomberg
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

В України залишилося півтора місяці, щоб домовитися про реструктуризацію державного боргу й уникнути дефолту. Наша держава продовжить переговори з власниками облігацій.

Про це пише Reuters у понеділок, 17 червня.

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Реструктуризація державного боргу

Від початку повномасштабної війни Україна та власники міжнародних облігацій уклали угоду про відтермінування виплат до 1 серпня 2024 року. 

Київ запропонував знизити виплати на 60%, проте деяких інвесторів, які володіють облігаціями на 20 млрд доларів,  не влаштувала ця пропозиція. Вони готові на знижку лише у 20%.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що країна продовжить переговори з власниками облігацій. Проте якщо спільного рішення не досягнуть до 1 серпня, на Україну очікує дефолт.

Нагадаємо, що Гетманцев розповів, скільки грошей в Україні перебуває в тіні. За його словами, вивести ці кошти із тіні — це справа не на один рік.

Також Гетманцев розповів, яким буде життя України у 2025 році.

Україна
держборг
економіка
гроші
Мінфін
фінанси

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