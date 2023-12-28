Як змінився валютний ринок під час війни

У НБУ розповіли про ситуацію на валютному ринку України під час війни
Національний банк України зберігає стабільність курсу та переходить до управління гнучкістю обмінного курсу. Це сприятиме адаптивності економіки та фінансової системи, мінімізуючи накопичення ризиків.
Про це йдеться в публікації голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.
Детальніше про валютний ринок України
За словами Пишного, навіть у період війни, ситуація на валютному ринку повертається до нормального режиму. Він також повідомив, що після переходу до нового режиму валютний ринок почав покращуватися, а його глибина відчутно збільшилася втричі.
"2024-й буде непростою подорожжю для фінансового сектору. Бюджет на оборону та спротив формує значні потреби. Однак напрацьований рівень резистентності, я переконаний, дасть нам змогу пройти цей виклик достойно та результативно, зі збереженням макрофінансової стабільності", — водночас зазначив Андрій Пишний.
Глава НБУ також зауважив, що Україні все ще потрібне зовнішнє фінансування, і підкреслив важливість забезпечення ритмічної та достатньої міжнародної фінансової підтримки. Виконання програми з МВФ залишається пріоритетом. За його словами, загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки на 2023 рік становить майже 43 мільярди доларів.
"Разом із тим працюватимемо над подальшою мобілізацією внутрішніх ресурсів", — додав Пишний.
Що ще треба знати
Нагадаємо, упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.
Також ми писали, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.
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