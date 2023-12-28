Як змінився валютний ринок під час війни

Голова НБУ Андрій Пишний. Фото: facebook.com/pyshnyy

Національний банк України зберігає стабільність курсу та переходить до управління гнучкістю обмінного курсу. Це сприятиме адаптивності економіки та фінансової системи, мінімізуючи накопичення ризиків.

Про це йдеться в публікації голови НБУ Андрія Пишного у Facebook.

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За словами Пишного, навіть у період війни, ситуація на валютному ринку повертається до нормального режиму. Він також повідомив, що після переходу до нового режиму валютний ринок почав покращуватися, а його глибина відчутно збільшилася втричі.

"2024-й буде непростою подорожжю для фінансового сектору. Бюджет на оборону та спротив формує значні потреби. Однак напрацьований рівень резистентності, я переконаний, дасть нам змогу пройти цей виклик достойно та результативно, зі збереженням макрофінансової стабільності", — водночас зазначив Андрій Пишний.

Глава НБУ також зауважив, що Україні все ще потрібне зовнішнє фінансування, і підкреслив важливість забезпечення ритмічної та достатньої міжнародної фінансової підтримки. Виконання програми з МВФ залишається пріоритетом. За його словами, загальний обсяг міжнародної фінансової підтримки на 2023 рік становить майже 43 мільярди доларів.

"Разом із тим працюватимемо над подальшою мобілізацією внутрішніх ресурсів", — додав Пишний.

Що ще треба знати

Нагадаємо, упродовж 18-22 грудня Національний банк України активно виходив з валютними інтервенціями на міжбанківському ринку задля підтримки курсу гривні. Обсяги продажів долара зросли на понад 114 млн доларів.

Також ми писали, на українському валютному ринку курсова ситуація у січні 2024 року буде доволі очікуваною. Можливі коливання, однак вони будуть в межах допустимих валютних змін.