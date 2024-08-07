Цены на газ в Украине — известно, как идет подготовка к зиме

Работник энергосферы. Фото: ugv.com.ua

В подготовке к отопительному сезону 2024-2025 власти планируют достичь энергетической независимости, обеспечив собственные потребности газом украинской добычи и гарантируя стабильные цены. В частности, в "Нафтогазе", заявившем о наращивании газодобычи, уже отчитываются об успехах.

О том, хватит ли газа и какие будут цены зимой, сообщает издание Oboz.

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Хватит ли газа для отопительного сезона

По словам главы группы "Нафтогаз" Алексея Чернышева, подконтрольные компании продолжают в 2024 году наращивать газодобычу, запуская новые высокопроизводительные скважины, внедряя новые технологии и эффективную работу с имеющимся устаревшим фондом.

"Плановые показатели превышены на 2%. Работа не прекращается не только в центральных и западных областях, но и в восточных — при всех военных вызовах", — сообщил Чернышев.

Для поддержания уровня добычи газа "Нафтогазу" нужно инвестировать миллиарды долларов в исследование месторождений и технологии. Из-за того, что газовые месторождения истощены на около 80%, бурят новые скважины, которые являются более дорогими и технологически более сложными.

До полномасштабного вторжения России Украина полностью зависела от импортного газа. Так, в 2021-м добывалось около 19,7 млрд куб.м газа. В 2022-м из-за оккупации и выезда украинцев за границу объем потребления упал с 28,8 млрд до 19,5 млрд куб. м. Объем добычи сократился незначительно — на 1,28 млрд куб. м.

Графика. Источник: Oboz

В частности, в 2023 году Украина добыла газа, который был равен объему 2021 года. В то время как уровень потребления на 31% меньше против довоенного показателя.

По словам министра энергетики Германа Галущенко, в текущем году объем потребления газа должен достичь объема добычи.

"В 2023 году потребление было 19,8 млрд кубометров. Мы должны обеспечить такой же уровень добычи", — сообщил Галущенко.

Во сколько обойдется газ зимой

Во время войны цены определяет "Нафтогаз". Тариф не пересматривался с 2021 года и составляет 7,96 грн за куб. м. По данным Украинской энергетической биржи, биржевая цена продажи газа находится на уровне 15,6 грн за куб. м.

Как уверяют в компании, стоимость кубометра голубого топлива благодаря мораторию будет оставаться неизменной до апреля 2025 года.

Однако в будущем возможно удорожание этой коммунальной услуги.

Что еще стоит знать

Напомним, жителей четырех регионов Украины обеспечат гуманитарным газом. К соответствующему экспериментальному проекту присоединилась Херсонская область.

Также мы писали, что в августе газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" продлила сроки предоставления показателей газовых счетчиков. Благодаря этому потребители могут передавать данные по 7 августа включительно.