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Пять тысяч вместо двух — у кого будут такие пенсии

16 декабря 2024 15:47
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Пенсионная реформа — как вырастут выплаты украинцев в 2025 году
Пенсионное удостоверение и деньги. Фото: Pixabay
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В Украине с 1 июля 2025 года должна начаться большая пенсионная реформа, в рамках которой появится бальная система начисления выплат. Одновременно с этим правительство хочет ввести и накопительную систему вместо действующей традиционной.

Как рассказал в программе День.LIVE эксперт по пенсионным вопросам Сергей Коробкин, предполагается, что для украинцев будет базовая пенсия — 30% от минимальной зарплаты.

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Это означает, что по состоянию на сегодняшний день граждане получали бы почти 1 800-1 900 грн пенсионных выплат.

"Это то, что будет точно входить в пенсию и плюс страховая часть, которая будет зависеть от количества баллов, накопленных людьми в течение жизни", — объясняет эксперт.

По его словам, если сейчас у человека есть 35 лет стажа, у него была средняя зарплата, то размер его пенсии был бы на уровне 2 800 грн. Но введение бальной системы означает, что пенсионные выплаты возрастут вдвое.

"Если считать по новой форме, тогда выходит, что будет 5 300 грн с такими же параметрами", — рассказывает Коробкин.

Впрочем, как отметил эксперт, сегодня у государства нет таких денег, чтобы сразу увеличить гражданам пенсии.

"Получается так, что частично до 2030 года будут вводить определенные коэффициенты, чтобы реформа была постепенной", — подчеркнул Сергей Коробкин.

Что еще нужно знать о пенсионной реформе

Правительство, в частности, предлагает, чтобы для исчисления размера пенсионных выплат использовали данные не о самом доходе, с которого уплачивались страховые взносы, а о суммах таких взносов. Также есть идея, чтобы к размеру солидарной пенсии не применяли потолок.

Еще одно новшество — от граждан не потребуют наличия минимального страхового стажа в 15 лет. Вместо этого в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) будут учитывать объемы набранных баллов при оформлении пенсий. Этот подход позволит получить пенсию тем, у кого нет такого уровня стажа, но была высока официальная зарплата.

Стоимость одного балла будет определяться по формуле, учитывая среднюю зарплату, с которой уплачены страховые взносы за предыдущий год, и 4,2 тыс. гривен — усредненное количество баллов, которое имеет лицо за 35 лет стажа в случае уплаты взносов.

Напомним, что часть украинцев, занятая в разных сферах, будут иметь двойной страховой стаж, поэтому уйдут на заслуженный отдых. Это касается граждан, работа которых опасна для здоровья.

Также мы объясняли, как украинцам купить страховой стаж. Такая возможность есть как у застрахованных, так и незастрахованных граждан.

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