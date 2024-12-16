Пенсійна реформа — як зростуть виплати українців у 2025

Пенсіонер. Фото: Pixabay

В Україні з 1 липня 2025 року має розпочатися велика пенсійна реформа, в рамках якої з’явиться бальна система нарахування виплат. Одночасно з цим уряд хоче запровадити й накопичувальну систему, замість чинної традиційної.

Як розповів у програмі День.LIVE експерт з пенсійних питань Сергій Коробкін, передбачається, що для українців буде базова пенсія — 30% від мінімальної зарплати.

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Це означає, що станом на сьогодні громадяни отримували б майже 1 800-1 900 грн пенсійних виплат.

"Це те, що точно входитиме у пенсію і плюс страхова частина, яка залежатиме від кількості балів, які люди накопичили впродовж життя", — пояснює експерт.

За його словами, якщо зараз у людини є 35 років стажу, вона мала середню зарплату, то розмір її пенсії був би на рівні 2 800 грн. Але запровадження бальної системи означає, що пенсійні виплати зростуть удвічі.

"Якщо рахувати за новою формою, тоді виходить, що буде 5 300 грн з такими ж параметрами", — розповідає Коробкін.

Втім, як зауважує експерт, сьогодні у держави немає таких грошей, щоби так одразу збільшити громадянам пенсії.

"Виходить так, що частково до 2030 року запроваджуватимуть певні коефіцієнти, щоби реформа була поступовою", — підкреслив Сергій Коробкін.

Що ще треба знати про пенсійну реформу

Уряд, зокрема пропонує, щоби для обчислення розміру пенсійних виплат використовували дані не про сам дохід, з якої сплачувалися страхові внески, а про суми таких внесків. Також є ідея, щоби до розміру солідарної пенсії не застосовували "стелю".

Ще одна новація — від громадян не вимагатимуть наявності мінімального страхового стажу у 15 років. Замість цього у Пенсійному фонді Україні (ПФУ) зважатимуть на обсяги набраних балів під час оформлення пенсій. Цей підхід дозволить отримати пенсію тим, у кого нема такого рівня стажу, але була висока офіційна зарплата.

Вартість одного балу визначатимуть за формулою, враховуючи середню зарплату, з якої сплачені страхові внески за попередній рік, та 4,2 тис. гривень — усередненої кількості балів, яку має особа за 35 років стажу у разі сплати внесків.

Нагадаємо, що частина українців, зайнята у різних сферах, матимуть подвійний страховий стаж, тож раніше виходитимуть на заслужений відпочинок. Це стосується громадян, робота яких є небезпечною для здоров’я.

Також ми пояснювали, як українцям купити страховий стаж. Така нагода є як у застрахованих, так і незастрахованих громадян.