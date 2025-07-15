Пакунок школяра — что разрешат покупать родителям для детей

Женщина достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Потратить пять тысяч гривен из "Пакета школьника" на покупку смартфона не удастся, поскольку деньги, которые будут поступать родителям первоклассников, будут храниться на специальном счете. За них можно будет приобрести канцелярские товары, детскую одежду и обувь.

Об этом сказала в эфире "Киев 24" первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак.

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По словам Дарьи Марчак, эта выплата — базовая поддержка от государства.

"Если семья может позволить себе купить для первоклассника смартфон, то это очень хорошо, но это не такие критические расходы, которые необходимы для поддержки семьи", — отметила она.

В целом выплату можно будет использовать на четыре кода, которые определяют вид товара: канцелярские средства, детская одежда, где есть несколько кодов, обувь.

Кто получит денежную помощь и как ее будут начислять

Марчак объяснила, что финпомощь будет предоставляться на каждого ребенка, который впервые идет в школу. Если в семье есть двойняшки или дети сверстники, то семье выплатят по пять тысяч гривен на каждого ребенка. Ключевой критерий для выплаты — ребенок должен быть записан в школу.

"Только после этого семья может ожидать оформления помощи", — подчеркнула Дарья Марчак.

Помощь родителям первоклашек может прийти двумя способами;

в сообщении в Дії, если они пользуются этим приложением;

через Пенсионный фонд Украины (ПФУ) после обращения с заявлением о назначении такой помощи.

Выплаты будут предоставлять только одному из родителей.

"Заявление о помощи могут подавать и родители, которые находятся за рубежом, но для нас критически важно, чтобы именно ребенок находился в Украине", — рассказала заместитель министра социальной политики.

Также "Пакет школьника" могут предоставить опекуну ребенка.

О чем еще стоит знать

В Украине разовую помощь после рождения ребенка увеличат до 50 тысяч гривен. Соответствующий законопроект, который предусматривает обновление выплат 14 июля 2025 года согласовал Кабинет министров.

Также правительство запланировало пересмотреть единовременную выплату женщинам без профессионального стажа. Ожидается, что когда они родят ребенка, то будут получать от государства поддержку в размере семи тысяч гривен.

Напомним, Швейцария финансирует грантовую программу, в рамках которой граждане Украины могут получить 132,5 тысячи гривен. Регистрация на участие в программе продолжается до 19 июля. Узнавайте также, какой размер новой социальной помощи, которую украинцам выплачивают с 1 июля.