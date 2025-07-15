Пакунок школяра — що дозволять купувати батькам для дітей

Жінка дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Витратити п'ять тисяч гривень з "Пакунку школяра" на купівлю смартфона не вдасться, оскільки гроші, які надходитимуть батькам першокласників, зберігатимуться на спеціальному рахунку. За них можна буде придбати канцелярські товари, дитячий одяг та взуття.

Про це сказала в етері "Київ 24" перша заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак.

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За словами Дарії Марчак, ця виплата — базова підтримка від держави.

"Якщо родина може дозволити собі купити для першачка смартфон, то це дуже добре, але це не є такі критичні видатки, які необхідні для підтримки родини", — зазначила вона.

Загалом виплату можна буде використати на чотири коди, які визначають вид товару: канцелярські засоби, дитячий одяг, де є кілька кодів, взуття.

Хто отримає грошову допомогу та як її нараховуватимуть

Марчак пояснила, що фіндопомога надаватиметься на кожну дитину, яка вперше йде до школи. Якщо у сімʼї є двійнята чи діти однолітки, то родині виплатять по п'ять тисяч гривень на кожну дитину. Ключовий критерій для виплати — дитина має бути записана до школи.

"Тільки після цього родина може очікувати на оформлення допомоги", — підкреслила Дарія Марчак.

Допомога батькам першачків може прийти у два способи;

в повідомленні в Дії, якщо вони користуються цим застосунком;

через Пенсійний фонд України (ПФУ) після звернення із заявою про призначення такої допомоги.

Виплати надаватимуть лише одному з батьків.

"Заяву про допомогу можуть подавати і батьки, які перебувають за кордоном, але для нас критично важливо, щоб саме дитина знаходилася в Україні", — розповіла заступниця міністра соціальної політики.

Також "Пакунок школяра" можуть надати опікуну дитини.

Про що ще варто знати

В Україні разову допомогу після народження дитини збільшать до 50 тисяч гривень. Відповідний законопроєкт, який передбачає оновлення виплат, 14 липня 2025 року погодив Кабінет міністрів.

Також уряд запланував переглянути одноразову виплату жінкам без професійного стажу. Очікується, що коли вони народять дитину, то отримуватимуть від держави підтримку у розмірі семи тисяч гривень.

Нагадаємо, Швейцарія фінансує грантову програму, в рамках якої громадяни України можуть отримати 132,5 тисячі гривень. Реєстрація на участь в програмі триває до 19 липня. Дізнавайтесь також, який розмір нової соціальної допомоги, яку українцям виплачують з 1 липня.