Пенсионный фонд завершил выплаты пенсий за май — детали

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) 24 мая завершил выплаты пенсий за май. Известно, сколько средств было направлено на пенсионные выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Пенсионного фонда.

Читайте также:

Детальнее о пенсиях за май

24 мая на выплату пенсий было направлено 60,9 миллиарда гривен. За весь май Пенсионный фонд предоставил 826 тысяч услуг гражданам, обратившимся за помощью.

По состоянию на 24 мая выделено 2970,5 миллионов гривен на выплату жилищных субсидий и льгот, а также 2515,9 миллионов гривен на страховые выплаты. Эти суммы направлены на поддержку населения и обеспечение социальных гарантий в сложный экономический период.

Что еще стоит знать

Напомним, в июне в Украине увеличатся выплаты нескольких категорий лиц. В частности, возрастут пенсии тех, кто продолжает работать. Это предусмотрено соответствующими законодательными актами.

Мы также писали, что с начала 2024 года некоторые категории украинских пенсионеров получили повышенные выплаты. Также часть украинцев получает максимальный размер пенсии.