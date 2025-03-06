Как проверить пенсионное удостоверение онлайн — в ПФУ объяснили

Пенсионерка сидит за компьютерным столом. Фото: УНИАН

Украинцы теперь могут проверить информацию о своем пенсионном удостоверении онлайн — на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Также граждане могут узнать, действителен ли еще их документ.

Об этом рассказали в пресс-службе госструктуры.

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Это нужно для того, чтобы подтвердить статус пенсионера, если гражданин решит поехать за границу. Ранее для того, чтобы проверить свое пенсионное удостоверение, украинцы присылали официальный запрос. Теперь процедура длится несколько минут.

Итак, для того чтобы проверить свое удостоверение пенсионера, нужно:

открыть вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины;

нажать на "Поиск пенсионного удостоверения";

в форме, которая появится, указываете тип удостоверения (бумажное или электронное) и номер документа.

После ввода необходимых данных сразу появятся результаты поиска.

О чем еще стоит знать

Пенсионерам грозят штрафы за несвоевременное предоставление информации в ПФУ. Так, Пенсионный фонд нужно предупреждать о:

изменении места постоянной регистрации;

изменении фамилии, имени или отчества;

трудоустройстве или увольнении с работы;

получении ID-карты вместо старого паспорта;

оформлении нового паспорта в случае утери предыдущего;

получении нового регистрационного номера налогоплательщика.

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