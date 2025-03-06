Як перевірити пенсійне посвідчення онлайн — у ПФУ пояснили

Пенсіонерка сидить за ком'ютерним столом. Фото: УНІАН

Українці відтепер можуть перевірити інформацію про своє пенсійне посвідчення онлайн — на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України (ПФУ). Також громадяни можуть дізнатися, чи ще дійсний їхній документ.

Про це розповіли у пресслужбі держструктури.

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Як перевірити справжність пенсійного посвідчення

Це потрібно для того, аби підтвердити статус пенсіонера, якщо громадянин вирішить поїхати за кордон. Раніше для того, щоби перевірити своє пенсійне посвідчення, українці надсилали офіційний запит. Відтепер процедура триває декілька хвилин.

Отже, для того щоби перевірити своє посвідчення пенсіонера, потрібно:

відкрити вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

натиснути на "Пошук пенсійного посвідчення";

у формі, яка з'явиться, вказуєте тип посвідчення (паперове або електронне) і номер документа.

Після введення необхідних даних одразу з’являться результати пошуку.

Про що ще варто знати

Пенсіонерам загрожують штрафи за несвоєчасне надання інформації до ПФУ. Так, Пенсійний фонд потрібно попереджати про:

зміну місця постійної реєстрації;

зміну прізвища, імені або по батькові;

працевлаштування або звільнення з роботи;

отримання ID-картки замість старого паспорта;

оформлення нового паспорта у разі втрати попереднього;

отримання нового реєстраційного номера платника податків.

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