Пенсионный фонд во время тревоги в Киеве: правила работы и как воспользоваться онлайн-услугами

ПФУ в Киеве во время "желтого" и "красного" уровней угрозы: что меняется
В Киеве изменили правила работы государственных учреждений во время воздушных тревог после введения "желтого" и "красного" уровней угрозы. Для районных управлений Пенсионного фонда и органов социальной защиты действует отдельный порядок работы.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".
Работает ли Пенсионный фонд во время тревоги
В случае объявления воздушной тревоги районные управления Пенсионного фонда и органы социальной защиты приостанавливают прием граждан. Сотрудники и посетители должны покинуть помещение и перейти в укрытие или другое безопасное место.
После устранения воздушной опасности учреждения могут возобновить работу. Поэтому перед поездкой в сервисный центр следует учитывать актуальную ситуацию с безопасностью.
Что означают "жёлтый" и "красный" уровни
В сентябре правительство ввело дифференцированные уровни воздушной угрозы. "Желтый" уровень означает угрозу удара, в частности с применением беспилотников, тогда как "красный" связан с ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозой.
Для различных учреждений порядок работы может отличаться в зависимости от уровня опасности и конкретных условий. В районных управлениях ПФУ и органах социальной защиты во время тревоги личный прием граждан не проводится.
Можно ли получить услугу ПФУ онлайн
Часть услуг Пенсионного фонда можно получить дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ. В частности, онлайн доступны проверка пенсионных данных, получение справок и другие услуги, для которых не требуется личное присутствие.
Одинаковы ли правила для всех украинцев
Этот порядок касается именно Киева, поэтому автоматически распространять его на все регионы Украины не стоит.
В других областях и населенных пунктах могут действовать собственные организационные правила работы учреждений во время воздушной опасности. Перед визитом в сервисный центр ПФУ стоит проверить его актуальный график и возможные изменения в связи с ситуацией безопасности.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие выплаты начисляют чиновникам. Зарплата госслужащих может состоять не только из должностного оклада, но и из надбавок, доплат и других предусмотренных выплат. Их размер зависит от должности, условий работы и действующих правил оплаты труда.
Также Новини.LIVE рассказывали, кому в Украине могут пересмотреть зарплаты. Изменения в оплате труда могут касаться отдельных категорий работников и влиять на размер их доходов. Условия начисления зарплат зависят от сферы деятельности и решений, предусмотренных законодательством.