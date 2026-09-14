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Главная Финансы ПФУ в Киеве во время "желтого" и "красного" уровней угрозы: что меняется

ПФУ в Киеве во время "желтого" и "красного" уровней угрозы: что меняется

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14 сентября 2026 21:15
Пенсионный фонд во время тревоги в Киеве: правила работы и как воспользоваться онлайн-услугами
ПФУ. Фото: УНИАН

В Киеве изменили правила работы государственных учреждений во время воздушных тревог после введения "желтого" и "красного" уровней угрозы. Для районных управлений Пенсионного фонда и органов социальной защиты действует отдельный порядок работы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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Работает ли Пенсионный фонд во время тревоги

В случае объявления воздушной тревоги районные управления Пенсионного фонда и органы социальной защиты приостанавливают прием граждан. Сотрудники и посетители должны покинуть помещение и перейти в укрытие или другое безопасное место.

После устранения воздушной опасности учреждения могут возобновить работу. Поэтому перед поездкой в сервисный центр следует учитывать актуальную ситуацию с безопасностью.

Что означают "жёлтый" и "красный" уровни

В сентябре правительство ввело дифференцированные уровни воздушной угрозы. "Желтый" уровень означает угрозу удара, в частности с применением беспилотников, тогда как "красный" связан с ракетной, ракетно-дроновой или массированной дроновой угрозой.

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Для различных учреждений порядок работы может отличаться в зависимости от уровня опасности и конкретных условий. В районных управлениях ПФУ и органах социальной защиты во время тревоги личный прием граждан не проводится.

Можно ли получить услугу ПФУ онлайн

Часть услуг Пенсионного фонда можно получить дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ. В частности, онлайн доступны проверка пенсионных данных, получение справок и другие услуги, для которых не требуется личное присутствие.

Одинаковы ли правила для всех украинцев

Этот порядок касается именно Киева, поэтому автоматически распространять его на все регионы Украины не стоит.

В других областях и населенных пунктах могут действовать собственные организационные правила работы учреждений во время воздушной опасности. Перед визитом в сервисный центр ПФУ стоит проверить его актуальный график и возможные изменения в связи с ситуацией безопасности.

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ПФУ воздушная тревога государственные органы проверка пенсий социальная защита
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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