Зарплата чиновников в Украине — что изменится с 1 апреля и почему будут платить меньше

Заоблачных выплат не будет — кому в Украине перепишут зарплаты
Верховная Рада Украины (ВРУ) во вторник, 11 марта, поддержала в целом законопроект №8222, который предусматривает реформу оплаты труда граждан, работающих на государственной службе. Изменения должны начаться с 1 апреля 2025 года.
О принятии законопроекта написал в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк.
Верховная Рада поддержала реформу оплаты труда чиновников — что известно
По его информации, зарплаты госслужащих будут зависеть от классификации должностей.
"По правкам: прошла правка о повышении зарплат для ГАСУ. Но слетели поправки по повышенной оплате для Минюста, Минфина, Минцифры и Минэкономики. Также не прошла правка о зарплатах аппарата ВРУ (возможность устанавливать надбавку за выслугу лет в более 30% оклада работникам Аппарата ВРУ)", — написал нардеп.
Зарплаты чиновников — как изменятся выплаты и когда это произойдет
В рамках реформы, которая предусмотрена законопроектом №8222, состоится разделение оплаты труда чиновников на:
- постоянную зарплату — должностной оклад, надбавка за выслугу лет, надбавка за ранг государственных служащих;
- вариативную зарплату — премии.
Постоянная заработная плата является фиксированной, ее выплата гарантирована. Размер премии не будет больше 30% от оплаты труда.
Также вариативная зарплата будет зависеть от того, насколько качественной была работа государственного служащего и как работник способствовал достижению общего результата в работе государственного органа. Выплата будет вознаграждением за инициативную работу, своевременное и качественное выполнение задач, выполнение дополнительного объема задач. Размер должностных окладов будут устанавливать с учетом каталога типовых должностей и по сравнению с зарплатами в частном секторе.
Так, они составят от 2,5 до 37,5 размера прожиточного минимума для лиц, которые являются трудоспособными по состоянию на 1 января (то есть от 7 570 грн до 113 550 грн в 2025 году). Для правильного определения размеров должностных окладов госорганы разделят по юрисдикции:
- общегосударственные;
- региональные;
- местные.
Фонд премирования государственного органа будет в размере 20% от общего фонда должностных окладов за год.
Кабинет министров должен в течение трех месяцев подать законопроект о расчете максимального количества государственных служащих, а с 1 января 2026 года — пересмотреть предельную численность работников местных государственных администраций.
Напомним, в марте средняя зарплата в Украине находится на отметке в 23,5 тыс. грн. За год размер повысился на 18%, а некоторые специалисты получили повышение почти на 100%.
Также мы рассказывали, по каким правилам госслужащие получают зарплаты сейчас. Так, в Украине действуют ограничения на количество и размер выплат.
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