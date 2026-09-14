Пенсійний фонд під час тривоги в Києві: правила роботи та як отримати онлайн-послуги

ПФУ. Фото: УНІАН

У Києві змінили правила роботи державних установ під час повітряних тривог після запровадження "жовтого" та "червоного" рівнів загрози. Для районних управлінь Пенсійного фонду та органів соціального захисту діє окремий порядок роботи.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на видання "На пенсії".

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Чи працює Пенсійний фонд під час тривоги

У разі оголошення повітряної тривоги районні управління Пенсійного фонду та соціального захисту припиняють прийом громадян. Працівники та відвідувачі мають залишити приміщення та перейти до укриття або іншого безпечного місця.

Після завершення повітряної небезпеки роботу установи можуть відновити. Тому перед поїздкою до сервісного центру варто враховувати актуальну безпекову ситуацію.

Що означають "жовтий" та "червоний" рівні

У вересні уряд запровадив диференційовані рівні повітряної загрози. "Жовтий" рівень означає загрозу удару, зокрема із застосуванням безпілотників, тоді як "червоний" пов'язаний із ракетною, ракетно-дроновою або масованою дроновою загрозою.

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Для різних установ порядок роботи може відрізнятися залежно від рівня небезпеки та конкретних умов. Для районних управлінь ПФУ та органів соціального захисту під час тривоги особистий прийом громадян не проводиться.

Чи можна отримати послугу ПФУ онлайн

Частину послуг Пенсійного фонду можна отримати дистанційно через вебпортал електронних послуг ПФУ. Зокрема, онлайн доступні перевірка пенсійних даних, отримання довідок та інші послуги, для яких не потрібна особиста присутність.

Чи однакові правила для всіх українців

Цей порядок стосується саме Києва, тому автоматично поширювати його на всі регіони України не варто.

В інших областях та населених пунктах можуть діяти власні організаційні правила роботи установ під час повітряної небезпеки. Перед візитом до сервісного центру ПФУ варто перевірити його актуальний графік та можливі зміни через безпекову ситуацію.

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