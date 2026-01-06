Видео
Україна
Видео

Главная Финансы Налоговая скидка за аренду жилья — кто имеет право в 2026 году

Налоговая скидка за аренду жилья — кто имеет право в 2026 году

Дата публикации 6 января 2026 15:15
Участники боевых действий получили право на налоговую скидку за аренду
Поддержка ветеранов. Фото: DepositPhotos

С 1 января есть хорошие новости для защитников страны, которые вынуждены снимать жилье для себя и своей семьи. Расширен перечень граждан, которые могут вернуть часть уплаченного налога через налоговую скидку.

Теперь воспользоваться таким правом смогут как участники боевых действий, так и те, кто непосредственно пострадал от войны, сообщает ГНСУ.

Читайте также:

Кто получит скидку

С 1 января 2026 года в число лиц, имеющих право на налоговую скидку за аренду жилья, официально включили:

  • участников боевых действий
  • лиц с инвалидностью вследствие войны.

Как работает налоговая скидка

Налоговая скидка позволяет уменьшить налогооблагаемый доход физического лица на сумму фактических расходов на аренду жилья. Простыми словами, часть налога на доходы физических лиц, уже уплаченного в бюджет, можно вернуть.

Важно помнить, что расходы должны подтверждаться договором аренды и платежными документами.

В Государственной налоговой службе объясняют, что таким образом государство частично компенсирует финансовую нагрузку ветеранам, которые вынуждены арендовать жилье.

Напомним, ранее мы писали о залоге при аренде квартиры и о тех случаях, когда владелец может его не вернуть.

Также узнайте, кому необходимо подавать декларацию о доходах в 2026 обязательно, а кому нет, хотя сделать это выгодно.

ветераны жилье аренда учасник боевых действий скидка
Алексей Даниленко - Редактор
Автор:
Алексей Даниленко
