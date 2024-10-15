Пенсии в Украине — ПФУ рассказал, кому прекратят выплаты

Пожилые люди. Фото: Freepik

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) назвал перечень случаев, когда предусмотрено прекращение начисления пенсий. Также там рассказали, как предотвратить и восстановить право на выплаты.

Об этом сообщили в одном из управлений ПФУ в Telegram.

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Как рассказали специалисты Пенсионного фонда, в 2024 году выплата пенсий может быть прекращена по решению:

территориальных органов ПФУ;

по решению суда.

Выплата пенсий прекращается в рамках ст. 49 Закона от 09.07.2003 № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Для того, чтобы гражданина лишили выплат, нужно, чтобы он оказался в следующей из ситуаций:

пенсию назначили по документах, где есть ложные сведения;

если выехал на постоянное место жительства за пределы страны (если иное не предусмотрено международным соглашением Украины);

по собственному заявлению пенсионера о прекращении выплаты пенсии из-за временного проживания за границей;

из-за смерти пенсионера, безвестного исчезновения или объявления умершим;

из-за предоставления статуса лица, пропавшего без вести при особых обстоятельствах, в соответствии с законом "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах";

из-за неполучения назначенной пенсии в течение шести месяцев подряд;

из-за непрохождения физической идентификации в соответствии с законодательством;

в остальных случаях, предусмотренных законом (непризнание лицом с инвалидностью, его трудоустройство на работу по должности, истечение срока обучения детей, если получают пенсию из-за потери кормильца).

Как восстановить начисление пенсии

Возобновление выплаты пенсии возможно по решению тероргана Пенсионного фонда в течение десяти дней после выяснения обстоятельств и на основе условий для возобновления права на выплаты. Для этого нужно лично обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда в Украине, предоставив:

документы, удостоверяющие личность;

соответствующее заявление.

Тем гражданам, проживающим за пределами страны, в период действия военного положения и в течение трех последующих месяцев после, можно послать заявление по почте на возобновление пенсии и необходимые для этого документы.

В случае обнаружения недостоверной информации в документах и сведениях, на основании которых была установлена или производится выплата пенсии, размер и основания для выплаты пенсии будут пересмотрены без учета соответствующих данных.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государством установлены лимиты на размер пенсионных выплат по возрасту. В то же время, конечная сумма пенсий зависит от размера страхового стажа и заработной платы во время трудовой деятельности.

Также мы писали, что в октябре 2024 года суммы пенсионных выплат некоторых граждан могут поступить меньшего размера из-за применения штрафов Пенсионным фондом. Речь идет о нарушении посредством умолчания определенной информации.