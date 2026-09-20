Пенсии в Украине: что нужно сделать в сентябре, чтобы получить надбавку 2 600 грн

Пожилой мужчина на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может назначить некоторым гражданам с особым статусом дополнительную финансовую государственную поддержку к базовому размеру пенсии в рамках правительственной инициативы. Речь идет о ежемесячных доплатах в размере почти 2 600 грн. Для этого необходимо выполнить определенные рекомендации до конца сентября 2026 года.

О том, при каких условиях предусмотрены доплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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Какой статус гарантирует надбавку к пенсии

Согласно инициативе Кабинета министров, речь идет о доплатах для граждан, проживавших на территориях, относящихся к радиационно загрязненным зонам безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, однако по разным причинам у них отсутствует документальное подтверждение.

Срок действия пилотного проекта истекает 30 сентября этого года, поэтому важно внести упущенные данные в реестры территориальных громад. Специальные комиссии обязаны подтвердить факт проживания на таких территориях, даже если ранее такой информации в реестрах и документах не было.

Восстановить сведения и получить выплаты могут граждане при следующих условиях:

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Утеряны документы (паспорт гражданина); по неизвестным причинам отсутствуют данные в Едином государственном демографическом реестре; Отсутствует информация в Госмиграционной службе.

Украинцы должны подтвердить право на назначение дополнительных выплат в случае смены адреса проживания или проживания совместно с родителями.

В правительстве пояснили, что государство должно предоставить право на доплату к пенсии людям, которые документально не могут воспользоваться им, если они проживали на территориях, отнесенных к радиационно загрязненным зонам безусловного/обязательного или гарантированного добровольного отселения, в соответствующие периоды:

по состоянию на 26 апреля 1986 года;

до 1 января 1993 года.

Кабмин объяснил такую возможность восстановлением справедливости, ведь некоторые пенсионеры со статусом пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС до сих пор не получают положенных выплат.

Размер доплаты и куда обращаться за оформлением

Право на предоставление надбавок закреплено в законе "О Госбюджете-2026". Размер доплаты равен прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии).

В 2026 году сумма надбавки для граждан, проживавших в радиационно загрязненных зонах, составляет 2 595 грн.

Согласно инициативе, чтобы оформить соответствующие надбавки, граждане должны до конца текущего месяца обратиться во временные комиссии при областных военных администрациях (ОВА) для внесения таких данных в реестры территориальных громад.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что в Украине максимальная пенсия равна десяти прожиточным минимумам для нетрудоспособных. В этом году речь идет о сумме 25 950 грн. Однако в сентябре будут действовать ограничительные коэффициенты для тех, у кого размер пенсии превышает этот показатель. Такие лимиты предусмотрены на время военного положения.

Еще Новини.LIVE писали о том, что ПФУ начисляет повышенные пенсии в сентябре в размере 12 400 грн, тогда как обычная выплата составляет 2 595 грн. На такие пенсии смогут рассчитывать граждане с инвалидностью, связанной с ликвидацией последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Те, кто не получает такие выплаты, должны обратиться в Пенсионный фонд.