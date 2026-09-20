Пенсії в Україні: що треба зробити у вересні, щоб отримати надбавку у 2 600 грн

Чоловік похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Пенсійний фонд України (ПФУ) деяким громадянам з особливими статусом може призначити додаткову фінансову державну підтримку до базового розміру пенсії у рамках урядової ініціативи. Йдеться про щомісячні доплати у розмірі майже 2 600 грн. Для цього слід виконати певні рекомендації до кінця вересня 2026 року.

Про те, за яких умов передбачені доплати, розповідають Новини.LIVE.

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Який статус гарантує надбавку до пенсії

Згідно з ініціативою Кабінету міністрів, йдеться про доплати для громадян, які мешкали на територіях, що відносяться до радіаційно забруднених зон безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, однак з різних причин у них відсутнє документальне підтвердження.

Дія пілотного проєкту добігає 30 вересня цього року, а тому важливо внести втрачені дані до реєстрів територіальних громад. Спеціальні комісії зобов'язані затвердити факт проживання на таких територіях, навіть якщо такої інформації не було у реєстрах та документах раніше.

Поновити відомості та отримати виплати можуть громадяни за таких умов:

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Втрачені документи (паспорт громадянина); З невідомих причин відсутні дані у Єдиному державному демографічному реєстрі; Відстуня інформація у Держміграційній службі.

Українці мають підтвердити право на призначення додаткових нарахувань у разі зміни адреси проживання/проживання спільно з батьками.

В уряду пояснили, що держава повинна надати право на доплату до пенсії людям, які документально не можуть скористатися ним, якщо мешкали на територіях, що віднесені до радіаційно забруднених зон безумовного/обов’язкового чи гарантованого добровільного відселення, у відповідні періоди:

станом на 26 квітня 1986 року;

до 1 січня 1993 року.

Кабмін пояснив таку можливість відновленням справедливості, адже деякі пенсіонери зі статусом постраждалих від аварії на Чорнобильській АЕС досі не отримують належних виплат.

Розмір доплати та куди звертатися за оформленням

Право на надання надбавок затверджене у законі "Про Держбюджет-2026". Розмір доплати дорівнює прожитковому мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

У 2026 році сума надбавки для громадян, які проживали у радіаційно забруднених зонах, становить 2 595 грн.

Згідно з ініціативою, щоб оформити відповідні надбавки, громадяни повинні до кінця поточного місяця звернутися до тимчасових комісій при обласних військових адміністраціях (ОВА) для внесення таких даних у реєстри територіальних громад.

Раніше Новини.LIVE повідомляли про те, що в Україні максимальна пенсія дорівнює десяти прожитковим мінімумам для непрацездатних. Цьогоріч йдеться про суму 25 950 грн. Проте у вересні будуть діяти коефіцієнти обмеження для тих, у кого більший розмір. Такі ліміти передбачені на час воєнного стану.

Ще Новини.LIVE писали про те, що ПФУ нараховує підвищені пенсії у вересні у розмірі 12 400 грн, тоді як звичайна виплата дорівнює 2 595 грн. На такі пенсії зможуть розраховувати громадяни з інвалідністю, що пов'язана з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ті, хто не отримують такі виплати, мають звернутися до Пенсійного фонду.