Банковская карта и деньги на столе. Фото: Новини.LIVE

Получение денег от родственников на банковскую карту не всегда означает, что нужно платить налоги. Подарки от ближайших членов семьи могут не облагаться налогом, тогда как в других случаях придется уплатить от 10% до 23%. Важную роль играют степень родства, налоговое резидентство отправителя и истинная причина перевода средств.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Когда переводы от родственников облагаются налогом

Сам факт поступления денег на банковскую карту не означает, что человек получил налогооблагаемый доход. Все зависит от назначения платежа. Это может быть подарок, ссуда, возврат долга, алименты или компенсация совместных расходов.

В 2026 году для подарков от отдельных категорий родственников действует нулевая ставка налога. В остальных случаях общая налоговая нагрузка может составлять 10% или 23%.

Кто имеет право на налоговую льготу

Согласно Налоговому кодексу Украины члены семьи делятся на две степени родства.

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К первой степени относятся:

родители;

муж или жена;

дети, в том числе усыновленные.

Ко второй степени относятся родные братья и сестры, бабушки, дедушки и внуки.

Тети, дяди, племянники и двоюродные братья и сестры к этим категориям не относятся. Поэтому для налогообложения подарков важно учитывать именно определения из Налогового кодекса, а не только семейные связи.

Какие налоги нужно платить с подарков

В соответствии со статьей 174 Налогового кодекса Украины подарки облагаются налогом по правилам, установленным для наследства.

Если деньги дарит резидент Украины члену семьи первой или второй степени родства, применяется нулевая ставка НДФЛ. Военный сбор в таком случае также не уплачивается.

Например, если родители перечислили ребенку 200 000 грн на покупку автомобиля, налоги с этой суммы не взимаются.

Если подарок поступает от другого родственника — резидента Украины, необходимо уплатить:

5% налога на доходы физических лиц;

5% военного сбора.

Общая ставка составляет 10%. Например, с подаренных тетей 200 000 грн необходимо уплатить 20 000 грн налогов.

Если же деньги дарит нерезидент Украины, применяется 18% НДФЛ и 5% военного сбора. Общая налоговая нагрузка составляет 23%, даже если средства поступают от родителей или других близких родственников.

Облагаются ли налогом регулярные переводы на карту

Ежемесячное получение денег от родственников само по себе не влечет за собой обязанность уплачивать налоги.

Например, если родители регулярно перечисляют совершеннолетнему ребенку по 15 000 грн на аренду жилья и повседневные расходы, эти средства могут считаться семейной помощью или подарком. При условии, что обе стороны являются резидентами Украины, налог не начисляется.

Также не нужно автоматически облагать налогом возврат займа, перевод собственных денег между счетами и компенсацию совместных расходов.

В то же время регулярные поступления от посторонних лиц без понятного назначения могут заинтересовать банк или налоговую. Если фактически это оплата товаров, услуг или аренды, средства могут признать налогооблагаемым доходом.

Чем отличаются подарок, ссуда и возврат долга

Не каждый перевод между родственниками является подарком. От того, на каком основании передаются деньги, зависит порядок налогообложения.

Согласно статье 717 Гражданского кодекса Украины, подарок предполагает безвозмездную передачу имущества другому лицу. Если родители дают ребенку 300 000 грн без требования возврата, это может считаться дарением.

Займ имеет другие условия. Согласно статье 1046 ГК Украины получатель обязан вернуть ту же сумму денег.

Например, если родители одолжили ребенку 500 000 грн на покупку квартиры с договоренностью вернуть средства через два года, это не подарок.

Возврат основной суммы долга не является новым налогооблагаемым доходом.

Для таких операций желательно заключать письменный договор, указывать срок возврата и сохранять банковские подтверждения.

Отдельно рассматриваются семейные расходы. Деньги, которые один из супругов перечисляет другому на коммунальные услуги, питание, ремонт или обучение детей, не обязательно являются подарком. Ведь имущество, приобретенное во время брака, по общему правилу принадлежит обоим.

Алименты также не включаются в налогооблагаемый доход, если они получены в соответствии с законодательством. В то же время обычный перевод с назначением "на содержание" автоматически не считается алиментами.

Как облагаются налогом деньги от родственников из-за рубежа

При международных переводах важно учитывать налоговое резидентство отправителя и получателя, а не только страну, из которой поступили деньги.

Например, если мать является налоговым нерезидентом Украины и перечисляет дочери-резиденту 30 000 евро на жилье, такой подарок облагается налогом по ставкам 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Если же мать физически находится за рубежом, но остается налоговой резидентом Украины, а дочь также имеет статус резидента, может применяться нулевая ставка.

Само по себе проживание за границей или использование иностранного банковского счета не означает автоматической утраты налогового резидентства.

Валюта перевода также не влияет на ставку налога. Если подарок подлежит налогообложению, его стоимость определяется в гривнах в соответствии с правилами Налогового кодекса.

Когда банк или налоговая могут проверить переводы

Банковский финансовый мониторинг и налоговый контроль — это разные процедуры.

Банки проверяют финансовые операции в соответствии с Законом Украины № 361-IX. Если поступления не соответствуют обычным операциям клиента или имеют непонятное назначение, финансовое учреждение может попросить объяснить происхождение денег.

Операции на сумму от 400 000 грн подлежат пороговому финансовому мониторингу при наличии дополнительных признаков, определенных законом. Само по себе получение такой суммы не означает автоматического нарушения или возникновения налогового обязательства. Подозрительные операции могут проверяться независимо от суммы.

Налоговая также может проверять информацию о доходах при наличии законных оснований. При этом сам факт зачисления денег на карту не дает ей неограниченного доступа ко всем счетам человека.

Какие документы помогут подтвердить семейное пособие

Чтобы подтвердить происхождение денег, следует хранить банковские выписки, договоры и документы о родственных связях.

Например, для подтверждения родства могут понадобиться свидетельства о рождении, браке или документы об усыновлении.

Если речь идет о значительном подарке, желательно оформить письменный договор. Согласно статье 719 Гражданского кодекса Украины договор дарения валютных ценностей на сумму свыше 850 грн между физическими лицами должен быть заключен в письменной форме и заверен нотариусом.

Если деньги передаются в долг, необходимо иметь договор займа или расписку, а также подтверждение передачи и возврата средств.

Для международных переводов дополнительно следует сохранять информацию об отправителе, его налоговом резидентстве и документы, подтверждающие происхождение денег.

Важно, чтобы документы позволяли установить, кто, кому, когда и с какой целью перечислил средства. Одного только назначения платежа для этого может быть недостаточно.

Что делать, если налоговая требует уплатить налог

Если налоговая просит объяснить происхождение денег, необходимо предоставить информацию об отправителях, суммах, датах и основаниях переводов. К объяснению следует приложить документы, подтверждающие характер операций.

Если контролирующий орган начислил налог и направил налоговое уведомление-решение, его можно обжаловать в административном порядке или через суд.

На административное обжалование, как правило, отводится 10 рабочих дней после получения документа.

При рассмотрении спора важно доказать, что деньги были подарком, ссудой, возвратом долга или компенсацией расходов, а не оплатой товаров или услуг.

Кому из родственников придется платить налоги с переводов

Не все переводы между членами семьи облагаются налогом. Если родители помогают детям, супруги переводят совместные средства, сестра поддерживает брата или бабушка отправляет деньги внукам, такие операции могут не создавать налоговых обязательств.

Основные ставки зависят от степени родства и налогового резидентства:

0% — подарки от родственников первой и второй степени родства, если обе стороны являются резидентами Украины;

10% — подарки от других родственников-резидентов;

23% — подарки от нерезидентов Украины.

Возврат займа, собственных средств или компенсация совместных расходов не становятся налогооблагаемым доходом только из-за зачисления на карту.

Главное — правильно определить назначение перевода и иметь документы, подтверждающие его правовую природу.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие ограничения действуют для украинцев при переводах между собственными картами. Банки по-прежнему анализируют финансовые операции, учитывают привычное поведение клиентов. В некоторых случаях могут попросить подтвердить происхождение денег.

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