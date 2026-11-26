Банківська картка й гроші на столі. Фото: Новини.LIVE

Отримання грошей від родичів на банківську картку не завжди означає, що потрібно сплачувати податки. Подарунки від найближчих членів сім’ї можуть не оподатковуватися, тоді як в інших випадках доведеться сплатити від 10% до 23%. Важливими є ступінь споріднення, податкове резидентство відправника та справжня причина переказу коштів.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Коли перекази від родичів оподатковуються

Сам факт надходження грошей на банківську картку не означає, що людина отримала оподатковуваний дохід. Усе залежить від призначення платежу. Це може бути подарунок, позика, повернення боргу, аліменти або компенсація спільних витрат.

У 2026 році для подарунків від окремих категорій родичів діє нульова ставка податку. В інших випадках загальне податкове навантаження може становити 10% або 23%.

Хто має право на податкову пільгу

За Податковим кодексом України члени сім’ї поділяються на два ступені споріднення.

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До першого ступеня належать:

батьки;

чоловік або дружина;

діти, зокрема усиновлені.

До другого ступеня належать рідні брати й сестри, бабусі, дідусі та онуки.

Тітки, дядьки, племінники та двоюрідні брати й сестри до цих категорій не входять. Тому для оподаткування подарунків важливо враховувати саме визначення з Податкового кодексу, а не лише сімейні зв’язки.

Які податки потрібно сплачувати з подарунків

Відповідно до статті 174 Податкового кодексу України, подарунки оподатковуються за правилами, встановленими для спадщини.

Якщо гроші дарує резидент України члену сім’ї першого або другого ступеня споріднення, застосовується нульова ставка ПДФО. Військовий збір у такому разі також не сплачується.

Наприклад, якщо батьки переказали дитині 200 000 грн на купівлю автомобіля, податків із цієї суми немає.

Якщо подарунок надходить від іншого родича — резидента України, потрібно сплатити:

5% податку на доходи фізичних осіб;

5% військового збору.

Загальна ставка становить 10%. Наприклад, із подарованих тіткою 200 000 грн потрібно сплатити 20 000 грн податків.

Якщо ж гроші дарує нерезидент України, застосовується 18% ПДФО та 5% військового збору. Загальне податкове навантаження становить 23%, навіть якщо кошти надходять від батьків або інших близьких родичів.

Чи оподатковуються регулярні перекази на картку

Щомісячне отримання грошей від родичів саме по собі не створює обов’язку сплачувати податки.

Наприклад, якщо батьки регулярно надсилають повнолітній дитині по 15 000 грн на оренду житла та повсякденні витрати, ці кошти можуть вважатися сімейною допомогою або подарунком. За умови, що обидві сторони є резидентами України, податок не нараховується.

Також не потрібно автоматично оподатковувати повернення позики, переказ власних грошей між рахунками та компенсацію спільних витрат.

Водночас регулярні надходження від сторонніх людей без зрозумілого призначення можуть зацікавити банк або податкову. Якщо фактично це оплата товарів, послуг чи оренди, кошти можуть визнати оподатковуваним доходом.

Чим відрізняються подарунок, позика та повернення боргу

Не кожен переказ між родичами є подарунком. Від того, на якій підставі передаються гроші, залежить порядок оподаткування.

За статтею 717 Цивільного кодексу України подарунок передбачає безоплатну передачу майна іншій людині. Якщо батьки дають дитині 300 000 грн без вимоги повернення, це може вважатися даруванням.

Позика має інші умови. За статтею 1046 ЦК України отримувач зобов’язаний повернути таку саму суму грошей.

Наприклад, якщо батьки позичили дитині 500 000 грн на придбання квартири з домовленістю повернути кошти через два роки, це не подарунок.

Повернення основної суми боргу не є новим оподатковуваним доходом.

Для таких операцій бажано укладати письмовий договір, зазначати строк повернення та зберігати банківські підтвердження.

Окремо розглядаються сімейні витрати. Гроші, які один із подружжя переказує іншому на комунальні послуги, харчування, ремонт або навчання дітей, не обов’язково є подарунком. Адже майно, придбане під час шлюбу, за загальним правилом належить обом.

Аліменти також не включаються до оподатковуваного доходу, якщо вони отримані відповідно до законодавства. Водночас звичайний переказ із призначенням "на утримання" автоматично не вважається аліментами.

Як оподатковуються гроші від родичів з-за кордону

Для міжнародних переказів важливо враховувати податкове резидентство відправника та отримувача, а не лише країну, з якої надійшли гроші.

Наприклад, якщо мати є податковою нерезиденткою України та переказує дочці-резидентці 30 000 євро на житло, такий подарунок оподатковується за ставками 18% ПДФО та 5% військового збору.

Якщо ж мати фізично перебуває за кордоном, але залишається податковою резиденткою України, а дочка також має статус резидента, може застосовуватися нульова ставка.

Саме проживання за кордоном або використання іноземного банківського рахунку не означає автоматичної втрати податкового резидентства.

Валюта переказу також не впливає на ставку податку. Якщо подарунок підлягає оподаткуванню, його вартість визначають у гривнях за правилами Податкового кодексу.

Коли банк або податкова можуть перевірити перекази

Банківський фінансовий моніторинг і податковий контроль — це різні процедури.

Банки перевіряють фінансові операції відповідно до Закону України №361-IX. Якщо надходження не відповідають звичним операціям клієнта або мають незрозуміле призначення, фінансова установа може попросити пояснити походження грошей.

Операції на суму від 400 000 грн підлягають пороговому фінансовому моніторингу за наявності додаткових ознак, визначених законом. Саме отримання такої суми не означає автоматичного порушення або виникнення податкового зобов’язання. Підозрілі операції можуть перевірятися незалежно від суми.

Податкова також може перевіряти інформацію про доходи за наявності законних підстав. При цьому сам факт зарахування грошей на картку не дає їй необмеженого доступу до всіх рахунків людини.

Які документи допоможуть підтвердити сімейну допомогу

Щоб підтвердити походження грошей, варто зберігати банківські виписки, договори та документи про родинні зв’язки.

Наприклад, для підтвердження споріднення можуть знадобитися свідоцтва про народження, шлюб або документи про усиновлення.

Якщо йдеться про значний подарунок, бажано оформити письмовий договір. За статтею 719 Цивільного кодексу України договір дарування валютних цінностей на суму понад 850 грн між фізичними особами має бути укладений письмово та нотаріально посвідчений.

Якщо гроші передаються в борг, потрібно мати договір позики або розписку, а також підтвердження передачі та повернення коштів.

Для міжнародних переказів додатково варто зберігати інформацію про відправника, його податкове резидентство та документи, що підтверджують походження грошей.

Важливо, щоб документи дозволяли встановити, хто, кому, коли та з якою метою переказав кошти. Самого призначення платежу для цього може бути недостатньо.

Що робити, якщо податкова вимагає сплатити податок

Якщо податкова просить пояснити походження грошей, потрібно надати інформацію про відправників, суми, дати та підстави переказів. До пояснення варто додати документи, які підтверджують характер операцій.

Якщо контролюючий орган нарахував податок і надіслав податкове повідомлення-рішення, його можна оскаржити адміністративно або через суд.

На адміністративне оскарження за загальним правилом є 10 робочих днів після отримання документа.

Під час розгляду спору важливо довести, що гроші були подарунком, позикою, поверненням боргу або компенсацією витрат, а не оплатою товарів чи послуг.

Кому з родичів доведеться сплачувати податки з переказів

Не всі перекази між членами сім’ї оподатковуються. Якщо батьки допомагають дітям, подружжя переказує спільні кошти, сестра підтримує брата або бабуся надсилає гроші онукам, такі операції можуть не створювати податкових зобов’язань.

Основні ставки залежать від ступеня споріднення та податкового резидентства:

0% — подарунки від родичів першого та другого ступенів споріднення, якщо обидві сторони є резидентами України;

10% — подарунки від інших родичів-резидентів;

23% — подарунки від нерезидентів України.

Повернення позики, власних коштів або компенсація спільних витрат не стають оподатковуваним доходом лише через зарахування на картку.

Головне — правильно визначити призначення переказу та мати документи, які підтверджують його правову природу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, які обмеження діють для українців на перекази між власними картками. Банки й надалі оцінюють фінансові операції, враховують звичну поведінку клієнтів. У деяких випадках можуть попросити підтвердити походження грошей.

Також дізнавайтеся, чи може банк списувати гроші з неактивної картки. Сама відсутність платежів протягом довгого періоду не означає, що рахунок обов'язково закриють. Деякі банки можуть списувати комісію за неактивність.