Банковская карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Банковская карта может годами оставаться неиспользованной, но это не означает, что счет автоматически закроют или что средства на нем будут в полной безопасности. Некоторые банки в Украине взимают комиссию за обслуживание неактивных счетов, из-за чего остаток постепенно уменьшается. Размер комиссии и условия закрытия зависят от тарифов финансового учреждения.

Об условиях обслуживания неактивных карт рассказал 24 Канал, передают Новини.LIVE.

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Может ли банк списывать деньги с неактивной карты

Если человек несколько лет не пользуется банковской картой, деньги на счете не исчезают автоматически. Однако банк может взимать плату за обслуживание неактивного счета, если такое условие предусмотрено договором и тарифами.

Важно понимать разницу между картой и счетом. Карта — это платежный инструмент, с помощью которого человек расплачивается или снимает наличные. Сами средства хранятся на банковском счете.

Поэтому истечение срока действия пластиковой карты не означает, что счет автоматически закрывается. Он может продолжать действовать, а его обслуживание зависит от условий банка.

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Например, в ПриватБанке предусмотрена комиссия за обслуживание неактивных счетов. Если клиент не возобновляет операции, банк может списывать по 20 гривен ежемесячно с каждого такого счета. Когда после списания комиссий денег не остается, карта и счет автоматически закрываются.

В других банках правила могут быть другими. В частности, Sense Bank с 1 января 2026 года установил различные комиссии в зависимости от вида счета и продолжительности его неактивности.

Для карточных счетов плата может составлять 100 гривен, если финансовых операций не было более 180 дней. При определенных условиях, в частности после 36 месяцев бездействия и неактуальных данных клиента, комиссия может достигать 1 000 гривен.

Таким образом, если оставить старую карту без внимания, деньги на счете могут постепенно списываться на оплату банковских услуг. Поэтому стоит время от времени проверять состояние таких счетов.

Когда банк имеет право закрыть счет

Порядок закрытия банковских счетов в Украине, в частности, определяет постановление Национального банка № 162 от 29 июля 2022 года.

Согласно ему, банк или другой поставщик платежных услуг может расторгнуть договор и закрыть текущий или платежный счет, если в течение трех лет подряд по нему не было операций и на нем нет денег.

То есть само по себе отсутствие платежей в течение трех лет еще не означает, что счет обязательно закроют. Для применения этого основания важно, чтобы на нем также не оставалось средств.

В то же время законодательство предусматривает и другие причины для прекращения обслуживания счета. В частности, это могут быть обстоятельства, связанные с финансовым мониторингом.

Как не потерять деньги из-за старой карты

Чтобы избежать неожиданных списаний, владельцам карт, которыми они давно не пользуются, стоит периодически проверять их статус и тарифы банка.

Это можно сделать через мобильное приложение, интернет-банкинг или обратившись в службу поддержки финансового учреждения.

Если карта больше не нужна, лучше официально закрыть счет, а не просто перестать им пользоваться. Перед этим стоит:

проверить остаток средств;

убедиться в отсутствии задолженности;

проверить регулярные платежи и подключенные услуги;

подать в банк заявление о закрытии счета;

получить подтверждение, что счет закрыт.

Таким образом, старая банковская карта не обязательно приведет к потере денег или автоматическому закрытию счета. Однако комиссии за бездействие могут постепенно уменьшать остаток, поэтому оставлять такие счета без контроля не стоит.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько денег можно перевести через ПриватБанк. Для большинства клиентов действует месячный лимит в 100 000 гривен на исходящие переводы. Но если банк отнес владельца счета к категории высокого риска, сумма будет меньше.

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