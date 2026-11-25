Банковская карта в руке. Фото: Новини.LIVE

С 1 апреля 2025 года Национальный банк Украины не продлил действие ограничения в 150 тыс. грн в месяц на переводы с карты на карту между банками. Однако это не означает, что клиенты могут переводить любые суммы без дополнительных проверок. Банки по-прежнему оценивают финансовые операции, учитывают привычное поведение клиентов и могут попросить подтвердить происхождение денег.

Об этом сообщает ТСН, передают Новини.LIVE.

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Какие ограничения на переводы отменил НБУ

Речь идет о лимите в 150 тыс. грн в месяц на исходящие переводы между картами физических лиц в разных банках. Ограничение распространялось на все счета клиента, открытые в одном финансовом учреждении.

С 1 апреля 2025 года НБУ решил не продлевать действие этого правила. Однако это не означает полной отмены всех ограничений на переводы.

Банки могут и в дальнейшем устанавливать собственные лимиты для определенных платежных карт, сервисов или способов перевода средств. Такие условия зависят от внутренних правил финансового учреждения.

Из-за каких переводов банк может заинтересоваться операциями клиента

При проверке банк учитывает не только сумму отдельного платежа, но и общую финансовую активность человека. Дополнительное внимание могут привлечь:

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переводы на необычно крупные суммы;

частые платежи, не соответствующие обычному поведению клиента;

операции, отличающиеся от прежней финансовой активности человека.

Если перевод вызывает подозрение, банк может обратиться к клиенту за разъяснениями. В частности, попросить предоставить документы о происхождении средств или подтвердить цель платежа.

Чем отличаются переводы между картами, по IBAN и между собственными счетами

Важно различать несколько способов перевода денег. Перевод с карты на карту, платеж по реквизитам IBAN и перевод между собственными счетами — это разные операции. Для них могут действовать отдельные тарифы, технические ограничения и правила проверки.

Переводы между собственными счетами в пределах одного банка не учитывались в лимитах, предусмотренных банковским меморандумом. В то же время это не означает, что такие операции полностью освобождены от контроля.

Если движение средств кажется банку необычным, он может попросить клиента объяснить его даже при условии, что деньги перечисляются между собственными счетами.

Какие правила переводов предусматривал банковский меморандум

Банковский меморандум предусматривал проверку операций в зависимости от уровня риска. В частности, финансовые учреждения не устанавливали ограничений для клиентов, которые могли подтвердить свои доходы, а также для идентифицированных волонтеров.

Для других переводов по реквизитам IBAN документ предусматривал отдельные ограничения. Поэтому конкретные условия проведения платежей зависят от банка и категории клиента.

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