Банківська картка в руці. Фото: Новини.LIVE

З 1 квітня 2025 року Національний банк України не продовжив дію обмеження у 150 тис. грн на місяць для переказів з картки на картку між банками. Однак це не означає, що клієнти можуть переказувати будь-які суми без додаткових перевірок. Банки й надалі оцінюють фінансові операції, враховують звичну поведінку клієнтів і можуть попросити підтвердити походження грошей.

Про це повідомляє ТСН, передають Новини.LIVE.

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Які обмеження на перекази скасував НБУ

Йдеться про ліміт у 150 тис. грн на місяць для вихідних переказів між картками фізичних осіб у різних банках. Обмеження поширювалося на всі рахунки клієнта, відкриті в одній фінансовій установі.

З 1 квітня 2025 року НБУ вирішив не продовжувати дію цього правила. Проте це не означає повного скасування всіх обмежень на перекази.

Банки можуть і надалі встановлювати власні ліміти для певних платіжних карток, сервісів або способів переказу коштів. Такі умови залежать від внутрішніх правил фінансової установи.

Через які перекази банк може зацікавитися операціями клієнта

Під час перевірки банк враховує не лише суму окремого платежу, а й загальну фінансову активність людини. Додаткову увагу можуть привернути:

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перекази на незвично великі суми;

часті платежі, які не відповідають звичайній поведінці клієнта;

операції, що відрізняються від попередньої фінансової активності людини.

Якщо переказ викликає підозру, банк може звернутися до клієнта за поясненнями. Зокрема, попросити надати документи про походження коштів або підтвердити мету платежу.

Чим відрізняються перекази між картками, за IBAN і власними рахунками

Важливо розрізняти кілька способів переміщення грошей. Переказ із картки на картку, платіж за реквізитами IBAN та переказ між власними рахунками — це різні операції. Для них можуть діяти окремі тарифи, технічні обмеження та правила перевірки.

Перекази між власними рахунками в межах одного банку не враховувалися в лімітах, передбачених банківським меморандумом. Водночас це не означає, що такі операції повністю звільнені від контролю.

Якщо рух коштів здається банку незвичним, він може попросити клієнта пояснити його навіть за умови, що гроші переказуються між власними рахунками.

Які правила переказів передбачав банківський меморандум

Банківський меморандум передбачав перевірку операцій залежно від рівня ризику. Зокрема, фінансові установи не встановлювали обмежень для клієнтів, які могли підтвердити свої доходи, а також для ідентифікованих волонтерів.

Для інших переказів за реквізитами IBAN документ передбачав окремі обмеження. Тому конкретні умови проведення платежів залежать від банку та категорії клієнта.

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