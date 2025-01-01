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Проверка "чернобыльских" пенсий — кто получит 2 тыс. грн

1 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — кто получит дополнительную поддержку в 2025 году
Проведение расчетов на калькуляторе. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В 2025 году предусмотрено предоставление дополнительной денежной помощи для некоторых социально уязвимых категорий населения. Средства выплатят пенсионерам, пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Это предусмотрено законом о Государственном бюджете на 2025 год.

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Как отмечается, со следующего года пострадавшие от аварии на ЧАЭС пенсионеры получат доплату, но по-новому. Помощь окажут исключительно неработающим пенсионерам, проживавшим постоянно в зонах:

  • безусловного/обязательного отселения;
  • гарантированного добровольного отселения.

Для того, чтобы получить доплату, нужно, чтобы такие лица проживали или работали в этих зонах в период между 26 апреля 1986 года и 1 января 1993 года. То есть, доплату к пенсии не получат те лица, которые покинули Чернобыльскую зону в указанный период или изменили место жительства.

Прибавку будут выплачивать только во время действия военного положения в стране Сумму финансирования соответствующей помощи заложили в госбюджет на 2025 год.

Проверка "чернобыльских" пенсий

Следует заметить, что после принятия бюджета-2025 глава бюджетного Комитета Совета Роксолана Подласа заявила, что правительство будет стремиться решить проблему сверхбольших пенсий для привилегированных пенсионеров, которые отсудили в судах. Речь идет о проверке "новых" пенсионеров-чернобыльцев.

"Чернобыльскую пенсию", то есть доплату неработающим пенсионерам в зоне отселения, будут выплачивать только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения до 1993 года, сообщила она.

Таким образом, в Пенсионном фонде будут проверять всю необходимую информацию для начисления таких доплат благодаря Единому государственному демографическому реестру и другим официальным базам данных.

Напомним, в Украине небольшому количеству граждан начисляют более высокие пенсии в 23 тыс. гривен ежемесячно. Такой размер пенсий предусмотрен для четырех категорий граждан.

Также мы писали, что пенсию в связи с потерей кормильца начисляют родителям или супругам в случае достижения пенсионного возраста или инвалидности. Также могут выплатить другим родственникам.

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