Денежная помощь украинским переселенцам — известны условия новой программы

Украинские переселенцы. Фото: Ukrayina.pl

Украинское правительство ввело новую денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.

Об этом сообщает "Юридический советчик для ВПЛ".

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Кто из ВПЛ имеет право на выплаты

Как отмечают юристы, речь идет о запуске экспериментальной инициативы, благодаря которой внутренние переселенцы получат право на новую финансовую помощь. Соответствующая программа прописана в постановлении №888 от 6 августа 2024 года.

Такая помощь по принципу "деньги следуют за человеком" была введена для того, чтобы покрыть расходы на стационарное лечение и поддержать проживание.

Выплаты будут доступны трудоспособным ВПЛ следующих категорий:

пожилым людям;

лицам с инвалидностью.

Эксперты отмечают, что право на получение помощи ограничивается теми, кто был перемещен в связи с войной или временной оккупацией, чьи дома были разрушены или стали непригодны для проживания.

Такую информацию о жилищной ситуации будут вносить в Государственный реестр. Примечательно то, что пока будет предоставляться эта выплата, любая другая жилищная помощь со стороны государства будет временно прекращена.

Как подать заявку на выплаты

Граждане, желающие получить доступ к такой финансовой поддержке, должны сделать несколько шагов:

необходимо написать заявление и передать в уполномоченный орган;

специалисты рассмотрят заявление и оценят потребность лица в уходе за пять рабочих дней;

если заявление одобрят, то лицу представят список поставщиков соцуслуг и помощь в выборе одной из них;

орган в течение двух рабочих дней должен отправить копию решения и оценки получателю и определенному поставщику услуг;

получателю необходимо будет открыть специальный счет, на который будут зачисляться ежемесячные платежи. Это сделать нужно в течение десяти рабочих дней с момента получения госсредств.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве социальной политики рассказали, что в 2025 году собираются в дальнейшем предоставлять выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц. В частности, планируется ввести более универсальную базовую соцпомощь.

Ранее мы писали, что украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и получили статус внутренне перемещенных лиц, имеют право на финансовую помощь на проживание. Для взрослых сумма составляет 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью — 3000 гривен. Однако каждый переселенец должен быть осведомлен, что есть ситуации, когда полученные средства придется вернуть государству.