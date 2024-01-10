Выплаты ВПЛ с 1 февраля сократят — известно, кто потеряет помощь

Украинские переселенцы. Фото: УНИАН

В феврале текущего года украинцы из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) массово потеряют материальную помощь. Выплаты будут предоставляться исключительно уязвимым категориям граждан.

Об этом сообщает Департамент соцполитики одного из городских советов.

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Речь идет о выплате переселенцам в размере 2-3 тысяч гривен. Согласно законодательству, с 1 февраля будет отменена помощь для таких внутренних переселенцев:

тем, кто имеет статус ВПЛ, полученный до 1 августа 2023-го (есть исключения);

тем, кто подал заявления и получил статус после 1 августа 2023-го, будут иметь право на выплаты еще полгода, в дальнейшем помощь будет зависеть от имущественного положения, поэтому возможно переназначение еще на одно полугодие;

тем, кто находится за границей более 30 календарных дней без веских причин (такими причинами могут быть: служебная командировка, стажировка, прохождение лечения, реабилитация, уход за больными детьми, оздоровление ребенка);

тем, кто вернулся на постоянное место жительства;

лицам, отбывающим наказание/осужденным за коллаборационизм.

Кому автоматически переназначат выплаты ВПЛ

Некоторым категориям граждан помощь в этом году будет продлена автоматически. Зарегистрировавшиеся после 1 августа прошлого года получат возможность продления права на ежемесячные выплаты на полгода на основании следующих оснований:

среднего общего дохода на одного человека не выше 8,37 тыс. грн;

если есть родные трудоспособного возраста, ухаживающие за ребенком до шести лет, ребенком, имеющим тяжелую болезнь, гражданами с инвалидностью (первая-вторая группа);

семья имеет трое и более детей младше 18 лет;

человек осуществляет уход за лицами старше 80 лет;

гражданин — студент, обучающийся на дневной или дуальной форме, не зарегистрированный и не проживающий в общежитии;

в первые полгода получения выплат гражданин трудоустроился, начал деятельность как физлицо-предприниматель, получил грант на бизнес или ваучер на получение образования, а доход не выше 6279 грн;

человек потерял трудоспособность, достиг пенсионного возраста, имеет пенсию, меньшую, чем три прожиточных минимума для лиц, потерявших трудоспособность, на 1 января года, когда была назначена соответствующая помощь;

несовершеннолетний и малолетний ребенок, который переехал, не имея сопровождения законных представителей.

Что еще стоит знать

Напомним, юристы рассказали об особенностях получения жилищных субсидий внутриперемещенными лицами (ВПЛ). В частности, известно, нужно ли отказываться от помощи по прежнему адресу.

Также мы писали, что украинское правительство поощряет принимать на работу внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) значительно более высокими денежными компенсациями. Ожидается, что в 2024 году суммы выплат будут обновлены.