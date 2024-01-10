Житлові субсидії — коли переселенці можуть втратити допомогу за старою адресою

Платіжки за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Юристи розповіли про особливості отримання житлових субсидій внутрішньо переміщеними особами (ВПО). Зокрема, відомо, чи потрібно відмовлятися від допомоги за колишньою адресою.

Про деталі надання допомоги для переселенців повідомили правозахисники.

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За словами юристів, за чинним законодавством споживачі не звільняються від сплати за деякі комунальні послуги, навіть якщо не проживали у приміщенні (наприклад, за теплопостачання та за управління багатоквартирним будинком і прибудинковою територією), якщо вони надавалися постачальниками у певний період.

Водночас, у період воєнного стану забороняється нараховувати та стягувати штрафи або пеню, інфляційні нарахування, відсотки у разі несвоєчасної чи неповної сплати за послуги (на окупованих територіях та в "гарячих точках").

Чи треба відмовлятись від субсидії за старою адресою

Як зазначають фахівці, за умови, що у внутрішнього переселенця не було змін у складі домогосподарства, які зареєстровані за старою адресою, що впливають на призначення допомоги, а також, якщо за фактичним місцем проживання не оформлювалась субсидія, то ВПО має право отримувати допомогу за колишньою адресою проживання. Від неї не потрібно відмовлятися.

Субсидія для ВПО за новою адресою

Останнім часом процедура оформлення субсидії була спрощена, скоротилась кількість додаткових документів.

Переселенці, які не зареєстровані, проте фактично проживають у новому житловому приміщенні, можуть отримувати субсидію без укладення договору оренди.

Документи, які необхідні для житлової субсидії:

потрібно надати заяву про призначення субсидії;

декларацію про доходи/витрати, де декларується склад домогосподарства;

подати паспорт та реєстраційний номер облікової картки платника податків;

довідку про статус ВПО.

Допомогу можна оформити дистанційно:

через портал "Дія",

на порталі е-послуг ПФУ,

мобільний застосунок Пенсійного фонду.

Також можна надати документи особисто:

уповноваженій посадовій особі виконавчого органу сільської, селищної, міськради відповідної тергромади;

у центри надання адмінпослуг;

у сервісні центри Пенсійного фонду.

Щоб перевірити, чи надається субсидія певному домогосподарству, треба зайти на сайт ДП "ІОЦ Мінсоцполітики України".

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні споживачі, які мають борги з оплати житлово-комунальних послуг і не здатні їх погасити, можуть укласти договір про реструктуризацію (розстрочення). Зокрема, у Києві зросла кількість таких угод.

Також ми писали, що в Україні кожен споживач може самотужки розрахувати плату за розподіл природного газу. Йдеться про рахунок у другій квитанції, який потрібно сплачувати щомісяця у 2024 році.