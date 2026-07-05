Переселенцам предлагают деньги на образование: как воспользоваться государственной помощью

Люди на учебе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Для многих переселенцев найти работу после переезда — непростая задача. Государство предлагает им помощь в обучении, чтобы они могли освоить новую профессию. Можно получить ваучер на сумму до 33 280 гривен и повысить квалификацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу занятости.

Кто уже воспользовался услугой

Несмотря на то, что программа работает уже не первый год, ею пока пользуются немногие. В 2025 году ваучеры получили лишь 5 430 внутренне перемещенных лиц, что составляет менее 0,12% от всех официально зарегистрированных переселенцев.

Специалисты объясняют это несколькими причинами. Часть людей просто не знает об этой возможности. Другие не могут переехать ради новой работы из-за проблем с жильем. А людям старшего возраста часто сложно решиться на новую профессию.

Впрочем, те, кто уже воспользовался программой, в большинстве своем довольны результатом.

Какие профессии самые популярные

Среди переселенцев наибольшим спросом пользуются следующие специальности:

психолог;

водитель;

медсестринское дело;

государственное управление и администрирование.

Кто может получить ваучер

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые:

находятся в трудоспособном возрасте;

не могут найти подходящую работу;

не состоят на учете в качестве безработных;

имеют профессионально-техническое, предвузовское или высшее образование.

Как оформить пособие

Сначала нужно выбрать специальность и учебное заведение, в котором хотите учиться. Затем можно подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любое местное отделение.

С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код, документы об образовании, трудовую книжку (при наличии) и другие необходимые документы.

Обратите внимание, что после получения ваучера у вас есть 90 дней, чтобы заключить договор с учебным заведением и начать обучение.

Ранее Новини.LIVE писали, что переселенцы могут лишиться пособия на проживание, если вовремя не обновят информацию о себе. В июле размер выплат для них не изменился, однако некоторым необходимо предоставить личные данные, которые влияют на выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что выплаты ВПЛ могут увеличиться. Теперь оформление выплат для детей-переселенцев не будет зависеть от доходов родителей, однако имущественное положение семьи по-прежнему будут проверять. Если семье ранее отказали в помощи из-за превышения дохода, необходимо подать новое заявление.