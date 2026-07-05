Украинским предпринимателям предлагают новые гранты: как получить до 20 000 долларов

Предприниматель работает, доллары в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Если у вас есть собственное дело и вы давно планировали обновить оборудование или расширить производство, сейчас появилась хорошая возможность получить новую финансовую поддержку. Международная гуманитарная организация Mercy Corps выделяет малому и среднему бизнесу до 20 000 долларов, и возвращать эти средства не нужно.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на благотворителей.

Кто может подать заявку

Программа предназначена для предпринимателей, ведущих бизнес в:

Киевской области;

Черниговской области;

Днепропетровской области;

Одесской области.

На что можно потратить деньги

Полученные средства предназначены не для текущих расходов, а для развития бизнеса. Например, на них можно приобрести производственное оборудование, технику или другие основные средства, которые помогут предприятию работать эффективнее.

Каковы условия участия

Подать заявку могут предприниматели, которые:

Читайте также:

официально зарегистрировали бизнес;

работают в одном из четырех определенных регионов;

имеют как минимум одного сотрудника;

ведут действующий бизнес, который не находится в процессе ликвидации или банкротства;

не имеют значительных долгов или проблем с законом;

готовы создать или сохранить не менее трёх рабочих мест для местных жителей или внутренне перемещённых лиц;

готовы вложить собственные средства в реализацию своего бизнес-проекта.

Как подать заявку

Заполнить анкету можно онлайн на сайте Mercy Corps.

Если возникнут вопросы относительно участия в программе, можно обратиться в партнерскую организацию ОО "Вест Юкрейн Диджитал" по телефону +380 97 059 51 88.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам, проживающим вблизи линии фронта, доступна новая денежная помощь. Выплату в размере 12 300 гривен предоставляют тем, кто не получает аналогичной поддержки от других гуманитарных организаций и обратится в установленный срок.

Также Новини.LIVE писали о том, как получить грант до 1 450 долларов. Финансовая помощь будет предоставляться самозанятым лицам и владельцам микробизнеса, которые уже ведут деятельность, соответствуют условиям программы и относятся к уязвимым категориям.