Украинским предпринимателям предлагают новые гранты: как получить до 20 000 долларов

До 20 000 долларов на бизнес: украинцы в четырёх областях могут получить новую помощь
Если у вас есть собственное дело и вы давно планировали обновить оборудование или расширить производство, сейчас появилась хорошая возможность получить новую финансовую поддержку. Международная гуманитарная организация Mercy Corps выделяет малому и среднему бизнесу до 20 000 долларов, и возвращать эти средства не нужно.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на благотворителей.
Кто может подать заявку
Программа предназначена для предпринимателей, ведущих бизнес в:
- Киевской области;
- Черниговской области;
- Днепропетровской области;
- Одесской области.
На что можно потратить деньги
Полученные средства предназначены не для текущих расходов, а для развития бизнеса. Например, на них можно приобрести производственное оборудование, технику или другие основные средства, которые помогут предприятию работать эффективнее.
Каковы условия участия
Подать заявку могут предприниматели, которые:
- официально зарегистрировали бизнес;
- работают в одном из четырех определенных регионов;
- имеют как минимум одного сотрудника;
- ведут действующий бизнес, который не находится в процессе ликвидации или банкротства;
- не имеют значительных долгов или проблем с законом;
- готовы создать или сохранить не менее трёх рабочих мест для местных жителей или внутренне перемещённых лиц;
- готовы вложить собственные средства в реализацию своего бизнес-проекта.
Как подать заявку
Заполнить анкету можно онлайн на сайте Mercy Corps.
Если возникнут вопросы относительно участия в программе, можно обратиться в партнерскую организацию ОО "Вест Юкрейн Диджитал" по телефону +380 97 059 51 88.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцам, проживающим вблизи линии фронта, доступна новая денежная помощь. Выплату в размере 12 300 гривен предоставляют тем, кто не получает аналогичной поддержки от других гуманитарных организаций и обратится в установленный срок.
Также Новини.LIVE писали о том, как получить грант до 1 450 долларов. Финансовая помощь будет предоставляться самозанятым лицам и владельцам микробизнеса, которые уже ведут деятельность, соответствуют условиям программы и относятся к уязвимым категориям.