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Главная Финансы Переселенцам предлагают деньги на образование: как воспользоваться государственной помощью

Переселенцам предлагают деньги на образование: как воспользоваться государственной помощью

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2026 20:00
До 33 000 гривен на новую специальность: как получить ваучер на обучение в 2026 году
Люди на учебе, деньги в кошельке. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Для многих переселенцев найти работу после переезда — непростая задача. Государство предлагает им помощь в обучении, чтобы они могли освоить новую профессию. Можно получить ваучер на сумму до 33 280 гривен и повысить квалификацию.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную службу занятости.

Кто уже воспользовался услугой

Несмотря на то, что программа работает уже не первый год, ею пока пользуются немногие. В 2025 году ваучеры получили лишь 5 430 внутренне перемещенных лиц, что составляет менее 0,12% от всех официально зарегистрированных переселенцев.

Специалисты объясняют это несколькими причинами. Часть людей просто не знает об этой возможности. Другие не могут переехать ради новой работы из-за проблем с жильем. А людям старшего возраста часто сложно решиться на новую профессию.

Впрочем, те, кто уже воспользовался программой, в большинстве своем довольны результатом.

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Какие профессии самые популярные

Среди переселенцев наибольшим спросом пользуются следующие специальности:

  • психолог;
  • водитель;
  • медсестринское дело;
  • государственное управление и администрирование.

Кто может получить ваучер

Подать заявку могут внутренне перемещенные лица, которые:

  • находятся в трудоспособном возрасте;
  • не могут найти подходящую работу;
  • не состоят на учете в качестве безработных;
  • имеют профессионально-техническое, предвузовское или высшее образование.

Как оформить пособие

Сначала нужно выбрать специальность и учебное заведение, в котором хотите учиться. Затем можно подать заявку онлайн на сайте Государственной службы занятости или обратиться в любое местное отделение.

С собой необходимо иметь паспорт, идентификационный код, документы об образовании, трудовую книжку (при наличии) и другие необходимые документы.

Обратите внимание, что после получения ваучера у вас есть 90 дней, чтобы заключить договор с учебным заведением и начать обучение.

Ранее Новини.LIVE писали, что переселенцы могут лишиться пособия на проживание, если вовремя не обновят информацию о себе. В июле размер выплат для них не изменился, однако некоторым необходимо предоставить личные данные, которые влияют на выплаты.

Также Новини.LIVE сообщали, что выплаты ВПЛ могут увеличиться. Теперь оформление выплат для детей-переселенцев не будет зависеть от доходов родителей, однако имущественное положение семьи по-прежнему будут проверять. Если семье ранее отказали в помощи из-за превышения дохода, необходимо подать новое заявление.

учеба переселенцы денежная помощь
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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