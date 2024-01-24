Украинские предприятия могут получить грант на полмиллиона долларов — кто и как может подать заявку

Американская валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" объявляет грантовую программу для поддержки развития украинских средних и крупных перерабатывающих предприятий. Общий объем финансирования составит 10 млн долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

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В рамках программы будет предоставлено около 30 грантов в объеме от 150 тысяч долларов до 500 тысяч долларов. Общий объем финансирования – 10 миллионов долларов.

"Сегодня задачей правительства Украины является не только восстановление экономики... Но и создание прочных фундаментов для качественно новой модели ее развития. Ключом для решения этой задачи является развитие отечественного производства, в частности переработки. Правительство максимально способствует развитию перерабатывающих предприятий", — подчеркнула министр экономики Юлия Свириденко.

Как подать заявку на получение финансовой помощи

Гранты будут предоставлены предприятиям в следующих секторах:

упаковка и упаковочные материалы;

пищевая промышленность;

машиностроение и металлообработка;

текстиль;

продукты на восстановление и реконструкцию (стройматериалы, окна, двери и т.п.).

Чтобы подать заявку, нужно заполнить онлайн-форму на портале управления заявками Submittable по ссылке и следовать инструкциям по заполнению и загрузке необходимых документов. С подробной информацией о подаче заявки, необходимых документов и критериев отбора можно ознакомиться по ссылке.

Прием заявок продлится до 8 марта 2024 года.

Напомним, что в Украине запустили учебный проект "Детский садик на дому для детей раннего возраста". Для открытия детсада дома украинкам выделят пять тысяч долларов.