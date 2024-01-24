Українські підприємства можуть отримати грант на півмільйона доларів — хто та як може подати заявку

Американська валюта в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Програма USAID "Конкурентоспроможна економіка України" оголошує грантову програму для підтримки розвитку українських середніх та великих переробних підприємств. Загальний обсяг фінансування становитиме 10 млн доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

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Детальніше про гранти для підтримки розвитку переробних підприємств України

У рамках програми буде надано близько 30 грантів обсягом від 150 тисяч доларів до 500 тисяч доларів. Загальний обсяг фінансування — 10 мільйонів доларів.

"Сьогодні завданням Уряду України є не лише відновлення економіки... Але й створення міцних підмурків для якісно нової моделі її розвитку. Ключем для вирішення цього завдання є розвиток вітчизняного виробництва, зокрема переробки. Уряд максимально сприяє розвитку переробних підприємств", — підкреслила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Як подати заявку на отримання фінансової допомоги

Гранти будуть надані підприємствам у таких секторах:

упаковка та пакувальні матеріали;

харчова промисловість;

машинобудування та металообробка;

текстиль;

продукти на відновлення та реконструкцію (будматеріали, вікна, двері тощо).

Щоб подати заявку, треба заповнити онлайн-форму на порталі управління заявками Submittable за посиланням, та дотримуватися інструкцій щодо заповнення та завантаження необхідних документів. З детальнішою інформацією щодо подання заявки, необхідних документів та критеріїв відбору можна ознайомитись за посиланням.

Прийом заявок триватиме до 8 березня 2024 року.

Нагадаємо, що в Україні запустили навчальний проєкт "Дитячий садочок на дому для дітей раннього віку". Для відкриття дитсадку вдома українкам виділять п'ять тисяч доларів.