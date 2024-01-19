Українки отримають гранти на відкриття дитсадочку вдома —як подати заявку

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні запустили навчальний проєкт "Дитячий садочок на дому для дітей раннього віку". Для відкриття дитсадку вдома українкам виділять п'ять тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Детальніше про проєкт

"Дитячий садочок на дому для дітей раннього віку" запустили Міжнародна організація та Всеукраїнський фонд "Крок за кроком". Мета програми — створення доступних послуг із догляду й розвитку малюків з малозапезпечених сімей.

Під час конкурсу відберуть 30 учасниць. Вони пройдуть навчальний курс щодо основних аспектів створення та розвитку бізнесу з догляду й розвитку дітей раннього віку. У фінал вийдуть лише п'ятеро. Саме вони отримають фінансову допомогу до п'яти тисяч доларів США у гривневому еквіваленті для відкриття дитсадку вдома.

Як отримати грант на дитячий садочок

Гранти можуть отримати лише мешканки Київської та Житомирської областей віком від 18 до 54 років. Щоб долучитися до проєкту, потрібно заповнити онлайн-форму за посиланням до 28 січня 2024 року включно. В анкеті слід розповісти про свою мотивацію на відкриття дитячого закладу та поділитися планами стосовно його розвитку. Для додаткової інформації пишіть на електронну адресу [email protected].

Важливо, щоб створені у дитсадках послуги були доступними для населення з обмеженими фінансовими можливостями.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що у 2024 році держава підвищить розмір допомоги молодим батькам. Йдеться про "пакунок малюка", вартість якого зросте на майже 1 тис. гривень, а в самому пакунку з'явиться більше речей.

Також ми писали про те, що найбільша в Україні освітня платформа Prometheus відкриває стипендії для навчання на платних IT-курсах, створених у партнерстві з провідними фахівцями галузі. Для безкоштовного навчання Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) надає 1000 стипендій для українців та українок, які постраждали від війни.