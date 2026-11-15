Деньги в кармане военной формы. Фото: Новини.LIVE

Военный пенсионер через суд добился перерасчета пенсии на основании новой справки о денежном обеспечении, но Пенсионный фонд Украины впоследствии отменил часть индексации и вернулся к прежним показателям. Верховный Суд пересмотрел дело и определил, какие повышения должны остаться, а какие не подлежат выплате.

Об этом сообщила "Судебно-юридическая газета", передают Новини.LIVE.

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Как возник спор с Пенсионным фондом

Военный пенсионер получал пенсию в соответствии с Законом № 2262-XII. Сначала ее рассчитывали по показателям денежного обеспечения по состоянию на 5 марта 2019 года, а в 2022 году дополнительно установили индексацию в соответствии с постановлением Кабмина № 118.

Впоследствии мужчина получил новую справку о денежном обеспечении по состоянию на 1 января 2023 года. В ней учитывалось повышение прожиточного минимума, которое повлияло на должностные оклады и оклады по специальным званиям.

Пенсионный фонд отказался проводить перерасчет, поэтому пенсионер обратился в суд. В результате суд обязал ведомство пересчитать пенсию с 1 февраля 2023 года в соответствии с новой справкой.

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В январе 2024 года Пенсионный фонд выполнил решение, но при расчете исключил индексацию за 2022 и 2023 годы. Кроме того, в последующих расчетах вновь начал использовать показатели денежного обеспечения за 2019 год.

Пенсионер повторно обратился в суд и потребовал восстановить правильный расчет.

Почему индексацию за 2023 год не назначили

Индексация за 2023 год предусматривалась постановлением Кабмина № 168 с коэффициентом 1,197. Однако правила содержали исключение для пенсий, которые пересчитывались в связи с повышением денежного обеспечения.

В данном деле пенсию пересчитали с 1 февраля 2023 года именно из-за увеличения денежного обеспечения, связанного с ростом прожиточного минимума.

Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что оснований для дополнительной индексации за 2023 год нет.

Важно, что Пенсионный фонд фактически выполнил решение только в январе 2024 года. Однако право на перерасчет возникло с февраля 2023 года. Следовательно, значение имеет дата, с которой пересчитывают пенсию, а не день фактического выполнения решения.

Почему Пенсионный фонд не мог восстановить прежние показатели

Верховный Суд также признал неправомерным возвращение к расчету пенсии по справке 2019 года.

Предыдущим судебным решением уже было установлено право пенсионера на перерасчет по показателям денежного обеспечения по состоянию на 1 января 2023 года.

Пенсионный фонд не может сначала исполнить судебное решение, а затем фактически отменить его результат собственными действиями без законных оснований. Поэтому пенсию мужчины в дальнейшем должны рассчитывать по обновленной справке.

Что решил Верховный Суд

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда по делу № 620/12763/24 частично удовлетворил жалобу Пенсионного фонда.

Суд отменил предыдущие решения лишь в части индексации за 2023 год и отказал пенсионеру в этом требовании. В остальной части решения остались в силе.

Таким образом, Верховный Суд определил три основных правила:

индексацию за 2022 год необходимо сохранить;

индексация за 2023 год в данном деле не подлежит выплате;

Пенсионный фонд не имеет права возвращаться к прежним показателям денежного обеспечения, если суд уже обязал провести перерасчет на основании новой справки.

Главный вывод заключается в том, что перерасчет военной пенсии не означает автоматической отмены всех предыдущих индексаций. Право на каждое повышение необходимо определять отдельно, учитывая период его установления и основания для перерасчета.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие виды пенсий предусмотрены для военных. Условия их назначения различаются и зависят от выслуги лет и оснований увольнения. Сам факт прохождения военной службы не гарантирует автоматического назначения пенсии.

Также Новини.LIVE писали, что часть украинцев может остаться без пенсионных выплат. Речь идет, в частности, о мужчинах в возрасте от 25 до 60 лет со второй и третьей группами инвалидности. Им необходимо подтвердить свое право на государственную поддержку.