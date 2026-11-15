Гроші в кишені військової форми. Фото: Новини.LIVE

Військовий пенсіонер через суд домігся перерахунку пенсії за новою довідкою про грошове забезпечення, але Пенсійний фонд України згодом прибрав частину індексації та повернувся до старих показників. Верховний Суд переглянув справу й визначив, які підвищення мають залишитися, а які не належать до виплати.

Про це повідомила "Судово-юридична газета", передають Новини.LIVE.

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Як виник спір із Пенсійним фондом

Військовий пенсіонер отримував пенсію за Законом №2262-XII. Спочатку її розраховували за показниками грошового забезпечення станом на 5 березня 2019 року, а у 2022 році додатково встановили індексацію за постановою Кабміну №118.

Згодом чоловік отримав нову довідку про грошове забезпечення станом на 1 січня 2023 року. Вона враховувала збільшення прожиткового мінімуму, яке вплинуло на посадові оклади та оклади за спеціальними званнями.

Пенсійний фонд відмовився проводити перерахунок, тому пенсіонер звернувся до суду. У результаті суд зобов'язав відомство перерахувати пенсію з 1 лютого 2023 року за новою довідкою.

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У січні 2024 року Пенсійний фонд виконав рішення, але під час розрахунку прибрав індексацію за 2022 і 2023 роки. Крім того, у наступних розрахунках знову почав використовувати показники грошового забезпечення за 2019 рік.

Пенсіонер повторно звернувся до суду та вимагав відновити правильний розрахунок.

Чому індексацію за 2023 рік не призначили

Індексація за 2023 рік передбачалася постановою Кабміну №168 із коефіцієнтом 1,197. Однак правила містили виняток для пенсій, які перераховували через підвищення грошового забезпечення.

У цій справі пенсію перерахували з 1 лютого 2023 року саме через збільшення грошового забезпечення, пов'язане зі зростанням прожиткового мінімуму.

Тому Верховний Суд дійшов висновку, що підстав для додаткової індексації за 2023 рік немає.

Важливо, що Пенсійний фонд фактично виконав рішення лише у січні 2024 року. Проте право на перерахунок виникло з лютого 2023-го. Отже, значення має дата, з якої перераховують пенсію, а не день фактичного виконання рішення.

Чому Пенсійний фонд не міг повернути старі показники

Верховний Суд також визнав неправомірним повернення до розрахунку пенсії за довідкою 2019 року.

Попереднім судовим рішенням уже було встановлено право пенсіонера на перерахунок за показниками грошового забезпечення станом на 1 січня 2023 року.

Пенсійний фонд не може спочатку виконати судове рішення, а потім фактично скасувати його результат власними діями без законних підстав. Тому пенсію чоловіка надалі мають обчислювати за оновленою довідкою.

Що вирішив Верховний Суд

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду у справі №620/12763/24 частково задовольнив скаргу Пенсійного фонду.

Суд скасував попередні рішення лише в частині індексації за 2023 рік і відмовив пенсіонеру в цій вимозі. В іншій частині рішення залишилися чинними.

Отже, Верховний Суд визначив три основні правила:

індексацію за 2022 рік потрібно зберегти;

індексація за 2023 рік у цій справі не належить до виплати;

Пенсійний фонд не має права повертатися до старих показників грошового забезпечення, якщо суд уже зобов'язав провести перерахунок за новою довідкою.

Головний висновок полягає в тому, що перерахунок військової пенсії не означає автоматичного скасування всіх попередніх індексацій. Право на кожне підвищення потрібно визначати окремо, враховуючи період його встановлення та підстави для перерахунку.

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