Пенсии в Украине — когда ждать перерасчета гражданам, которые продолжают работать

Пожилые люди за компьютером. Фото: Freepik

В Украине масштабная плановая индексация пенсий в 2025 году коснется фактически всех граждан. Кроме того, в апреле перерасчет выплат осуществят для некоторых работающих пенсионеров.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ) на запрос СМИ.

Читайте также:

Перерасчет выплат для работающих пенсионеров

Как отмечается, с 1 апреля текущего года ПФУ автоматически осуществит перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Речь идет о гражданах, которые продолжали работать после назначения или перерасчета пенсионной выплаты и имеют необходимое количество страхового стажа.

В ПФУ отметили, что соответствующий вопрос регулирует ч. 4 ст. 42 закона № 1058-IV от 09.07.2003 года "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Перерасчет выплат будет произведен без необходимости обращения в терорганы Пенсионного фонда, то есть в автоматическом режиме, если гражданин:

продолжал работать после назначения/предыдущего перерасчета пенсии и набрал не меньше 24 месяцев стажа после назначения/перерасчета;

продолжал работать после назначения/предыдущего перерасчета и имеет меньше 24 месяца стажа, однако после назначения/предыдущего перерасчета прошло не менее двух лет.

В этом году перерасчет выплат осуществят для работающих пенсионеров, чьи пенсии назначили или повысили в 2023 году. Он будет базироваться на страховом стаже, полученном до 1 марта 2025 года.

Кому не осуществят перерасчет пенсий

Однако, действие закона не распространяется на некоторые категории пенсионеров. А именно:

тех, кому была назначена пенсия за выслугу лет в соответствии с законом 1788-ХII от 05.11.1991 "О пенсионном обеспечении".

тех, кто не достиг возраста, установленного ст. 26 закона №1058, то есть шестидесятилетия.

Стоит понимать, что перерасчет пенсий для работающих пенсионеров — это не индексация (повышение в связи с инфляцией в стране), а важная личная инициатива пенсионера повысить размер выплаты за счет приобретения дополнительных лет страхового стажа в рамках права продолжать работать на заслуженном отдыхе.

Напомним, в 2025 году минимальная пенсия не изменится из-за заморозки прожиточного минимума на уровне предыдущего года. Она составит 2,36 тыс. грн, неизменными останутся и другие размеры минимальных выплат для украинцев.

Также мы писали, какая профессия гарантирует право на значительно более высокие пенсионные выплаты на заслуженном отдыхе. Речь идет о доле в не менее 50% от зарплаты, тогда как у остальных граждан она не превышает 30% от уровня дохода.