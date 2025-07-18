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Главная Финансы Переход на евро в Украине — когда это может произойти

Переход на евро в Украине — когда это может произойти

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2025 19:00
Переход с гривны на евро — когда украинцам ждать изменений
Человек считает евро. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Евро в Украине станет курсообразующей валютой. Однако в 2025 году страна не готова к таким изменениям.

Об этом в эфире программы День.LIVE заявил доктор экономических наук Андрей Длигач.

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По словам Андрея Длигача, переход на евро — это очень далекий период, и говорить об этом более конкретно можно будет после того, как Украина вступит в состав Европейского Союза. Он также пояснил, что недооцененность гривны не является проблемой, поскольку это обеспечивает определенное экономическое преимущество Украины.

"Конечно, ухудшает условия тем украинцам, которые живут не за границей, а имеют доходы в гривнах в Украине, или тем, кто ездят из Украины и много путешествует по миру. Тогда конечно, это создает определенные проблемы, но это с другой стороны дает возможность нам выживать в тех ужасных условиях, которые есть", — подчеркнул доктор экономических наук Андрей Длигач.

Эксперт считает, что по паритету покупательной способности Украина имеет довольно высокий показатель, поскольку:

  • покупаются новые автомобили;
  • ресторанная и индустрия гостеприимства работают несмотря на войну.

Это, как отметил Андрей Длигач, свидетельствует о том, что государство даже во время войны может обеспечивать не просто выживание, но и рост реальных доходов населения.

Напомним, в мае 2025 года председатель правления Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил, почему Украина в перспективе откажется от доллара США и привяжет национальную валюту к евро. Он назвал основу причину. Узнавайте также, в какой стране введут расчеты в евро с 2026 года.

Европейский союз Украина евро валюта деньги
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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