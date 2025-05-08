Долар в Україні — в НБУ пояснили, чому євро має бути основною валютою

Людина тримає долари у руках. Фото: Pexels

В Україні вивчають можливість відмовитися від американського долара, щоби тісніше прив'язати національну валюту до євро. Причина — проблеми у світовій торгівлі та зростання рівня співпраці з європейськими країнами.

Про це заявив журналістам Reuters голова правління Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний.

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Андрій Пишний нагадав, що Україна наразі перебуває на шляху до вступу в Європейський Союз (ЄС), тож це ще одна причина для того, щоби євро перетворився на базову валюту для української гривні, змістивши долар. До того ж роль ЄС в посиленні обороноздатності нашої країни є доволі вагомою, а суттєва волатильність на світових ринках та ймовірність фрагментації світової торгівлі — це додаткові підстави для змін на фінансовому ринку України.

"Ця робота складна і вимагає якісної, різнобічної підготовки", — сказав Андрій Пишний.

При цьому очільник НБУ визнав, що операції з доларом наразі домінують на всіх сегментах валютного ринку. Але частка операцій, деномінованих в євро, зростає в більшості сегментів, проте "поки що помірно".

Водночас в агентстві нагадують, що долар займає панівну позицію в міжнародній торгівлі, також у цій валюті більшість країн зберігають свої резерви. Наприклад, найпотужніші економіки — Саудівська Аравія та Гонконг, прив'язують свої валюти до долара.

Але президент США Дональд Трамв розв'язав торговельну війну, "запровадивши, ймовірно, найвищі тарифи за останнє століття, через що деякі експерти поставили під сумнів майбутню роль долара як світової резервної валюти".

Нагадаємо, що у квітні індекс американського долара щодо шести основних валют вперше з 2022 року знизився до позначки у 98,454. Це сталося на тлі на конфлікту між президентом США Дональдом Трампом та очільником ФРС Джеромом Павеллом.

Також нещодавно Трамп посміявся з країн, які хочуть укласти торгівельні угоди із США. За його словами, ці держави відчайдушно прагнуть домовитися з Америкою.