Украинцы стали меньше отправлять денег из-за границы — статистика НБУ

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Объем частных переводов в Украину из-за границы за прошлый год значительно сократился. Переводы за январь-август 2023 года упали почти на 8%, или на 700 млн долларов.

Об этом говорится на портале Национального банка Украины (НБУ).

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Объем частных переводов из-за границы за 2023 год

Согласно данным Нацбанка, за 8 месяцев 2023 года частные переводы в Украину составили 7,7 млрд долларов. За соответствующий период 2022 года они составили 8,4 млрд. долларов.

В июльском Инфляционном отчете прогноз по переводам работников на 2023 год составил 12,2 млрд долларов. За 2022 год украинцы из-за границы перевели 12,5 млрд долларов, в то время как в 2021 году был установлен рекорд — 14 млрд долларов. НБУ учитывал в своих расчетах как формальные, так и неформальные каналы перевода денег в Украину.

Ранее ожидания НБУ относительно частных переводов 2023 года были значительно больше. Показатель был на уровне 15,9 млрд. долларов, а в апрельском Инфляционном отчете он был снижен до 12,9 млрд долларов. Однако сама динамика падения преданий начала понемногу сокращаться.

Что еще нужно знать

Напомним, что по данным Нацбанка в Украине объем наличных вне банковской системы в 2023 году вырос на 48,3 млрд грн, или 6,7%. На 1 января 2024 года на руках у украинцев насчитывается 764,4 млрд грн.

Мы также сообщали о том, что в Украине могут заблокировать карточку из-за подозрительных транзакций. Особенно привлекают внимание банков крупные онлайн-покупки, снятие крупных сумм, операции с криптовалютой и крупные денежные переводы.